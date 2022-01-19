傳春節後宣布選北市長 蔣萬安未正面回應：僅朋友聚餐

據報導，立法委員蔣萬安昨天中午宴請藍營名嘴，席間透露將在農曆年過後正式宣布參選台北市長。對此，蔣萬安今受訪時表示，單純是朋友私下聚餐，席間給了很多建議和想法，現在最重要的就是台北市要如何面對後疫情時代的挑戰。至於是否有提到藍白合、宣布時程？蔣萬安並未回應，便離開服務處。

蔣萬安表示，昨日就是單純好朋友私下聚餐，主要是過年和好友聚一聚，朋友交換意見討論議題，最重要就是讓台北市及早準備面對後疫情挑戰，在吃飯過程中朋友們都有提出建議和想法，聆聽大家意見。

蔣萬安說，吃飯過程有很多建議，像是地方需求、疫情困難，希望中央、立院能結合地方、議員，合作幫助民眾，面對後疫情時代各項挑戰。

蔣萬安認為，好友都關心相關時事，聆聽意見，後疫情時代面對很多挑戰，他提到自己也在萬華區也有設立心理諮詢服務，未來會持續傾聽議員意見，在社區設點，現在人民最關注的還是疫情，每天都有本土案例，Omicron傳播快，只要把自己的角色扮演好，中央地方攜手合作守護疫情。

至於地制法修法議題，蔣萬安說，他在立院關注的民生議題，都會站在人民角度發聲，對人民好的就會盡力捍衛，一定和人民站在一起。