快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

傳春節後宣布選北市長 蔣萬安未正面回應：僅朋友聚餐

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
蔣萬安說，吃飯過程有很多建議，像是地方需求、疫情困難，希望中央、立院能結合地方、議員，合作幫助民眾，面對後疫情時代各項挑戰。記者鍾維軒／攝影
蔣萬安說，吃飯過程有很多建議，像是地方需求、疫情困難，希望中央、立院能結合地方、議員，合作幫助民眾，面對後疫情時代各項挑戰。記者鍾維軒／攝影

據報導，立法委員蔣萬安昨天中午宴請藍營名嘴，席間透露將在農曆年過後正式宣布參選台北市長。對此，蔣萬安今受訪時表示，單純是朋友私下聚餐，席間給了很多建議和想法，現在最重要的就是台北市要如何面對後疫情時代的挑戰。至於是否有提到藍白合、宣布時程？蔣萬安並未回應，便離開服務處。

蔣萬安表示，昨日就是單純好朋友私下聚餐，主要是過年和好友聚一聚，朋友交換意見討論議題，最重要就是讓台北市及早準備面對後疫情挑戰，在吃飯過程中朋友們都有提出建議和想法，聆聽大家意見。

蔣萬安說，吃飯過程有很多建議，像是地方需求、疫情困難，希望中央、立院能結合地方、議員，合作幫助民眾，面對後疫情時代各項挑戰。

蔣萬安認為，好友都關心相關時事，聆聽意見，後疫情時代面對很多挑戰，他提到自己也在萬華區也有設立心理諮詢服務，未來會持續傾聽議員意見，在社區設點，現在人民最關注的還是疫情，每天都有本土案例，Omicron傳播快，只要把自己的角色扮演好，中央地方攜手合作守護疫情。

至於地制法修法議題，蔣萬安說，他在立院關注的民生議題，都會站在人民角度發聲，對人民好的就會盡力捍衛，一定和人民站在一起。

疫情 蔣萬安 北市

延伸閱讀

郝龍斌喊「藍白合」：國民黨台北市要贏要跟民眾黨合作

蔣萬安從未見過蔣經國 想到七海園區找「與爺爺的連結」

緬懷蔣經國　蔣萬安：天下沒有不能完成的任務

國民黨市長初選年後起跑 蔣萬安：大家關心是守住疫情

相關新聞

竹竹升格第七都房價漲更兇？縣市瘋合併 專家三大理由不看好

總統蔡英文日前召集府院高層，商討新竹縣市合併升格，並下達指令要全力支持，但縣市合併甚至升格，就是城市發展的萬靈丹嗎？

民進黨內部民調 過半民眾認為不須三級警戒

民進黨今天進行中常會，針對近來本土疫情升溫佑時逢農曆年節，民進黨秘書長林錫耀會中說明，民眾對於疫情的態度，有56%民眾認...

黃偉哲捲線民案 民進黨：支持對外說明還原當年情形

台南市長黃偉哲被爆疑似捲入「線民案」。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨支持黃偉哲主動對外說明與還原當年的情形，並希望促轉會...

台灣燈會2月1日登場 衛武營建築變身為光舟劇場

2022台灣燈會在高雄，除交通部觀光局打造的中央主燈「鳳彩飛舞」外，高市觀光局也在衛武營展區推出高雄地方主燈《武營晚點名...

柯建銘讓步 臨時會不處理地制法要藍營「就地鳥獸散」

國民黨團因不滿華視總經理莊豐嘉恐嚇言論與臨時會開地制法，不願啟動中央政府總預算朝野協商，今天下午兩點朝野協商會前會，民進...

桃園確診者足跡 大潤發、和平巿場、大樹藥局28處上榜

中央疫情指揮中心今天公布10例本土確診個案，有8例屬桃園個案，其中7例是西堤牛排館延伸個案，目前疫調要均有相關傳染途徑。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。