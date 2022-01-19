郝龍斌喊「藍白合」：國民黨台北市要贏要跟民眾黨合作

2022地方選舉年底舉行，台北市前市長郝龍斌今接受電台專訪表示，民進黨已開始攻擊藍營縣市長，所以不只是國民黨要團結，在野黨也都要團結。他強調，「台北市長選舉，國民黨應該跟民眾黨談一談，應該要合作。」

被問到國民黨2022有無可能在台北市重返執政，郝龍斌說，現在如果沒有其他變化應該是國民黨立委蔣萬安民調最高、也服眾望，目前選情樂觀但會很辛苦，因為台灣民眾黨若派台北市副市長黃珊珊，她只要拿15%，蔣萬安就可能非常危險，最後兩敗俱傷，「我當然希望她不選」。

不過郝龍斌也說，政黨在選舉中都需要母雞，帶動議員參選人，過去國民黨會跟親民黨、新黨在議員選區合作，能贏最重要，如果國民黨要在台北市穩贏，跟民眾黨合作是最好的方式。