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立院排審地制法藍綠爆口角 民眾黨籲柯建銘「停看聽」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨團立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶今針對地制法修法議題舉行記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨團立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶今針對地制法修法議題舉行記者會。圖／民眾黨團提供

立法院內政委員會今排審攸關大新竹合併升格的「地方制度法」修正草案，不過國民黨立院黨團清晨突襲占領主席台，藍綠一度爆發口角，目前會議仍停擺中。民眾黨團今也舉行記者會表示，修法應通盤考量，行政院也應提出修法版本，民眾黨立委們更當面疾呼民進黨團總召柯建銘，「修法要停看聽」、「急事緩辦」。

民眾黨團立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶今針對地制法修法議題舉行記者會。邱臣遠表示，彰化縣、新竹縣市等地有不同需求，修法應從下而上，而非從上而下地倉促修法，且不管是地方稅制、財劃、交通等問題，以及地方民代意見，都還有許多需要溝通的地方，臨時會應以預算審查為主，不該急著讓地制法出委員會。

蔡壁如則表示，應檢討過去6都升格後的國土規劃，再看現在修法是否合適，且行政院至今沒有送出院版草案，代表不願為柯建銘背書。她並提到，地制法只改一個字，金門、馬祖也很有特色，是否可以此升格為直轄市？甚至全台灣全部升格為直轄市？

而當蔡壁如發言時，柯建銘正好出現，蔡壁如也當面呼籲柯，修法一定要停、看、聽，「不是要罵柯總召，是想要好好溝通」。賴香伶也接著對柯建銘喊話，「急事緩辦，勞保都要倒了，怎不趕快處理制度上的問題，解決國人焦慮」，地制法不該貿然出委員會、用大黨輾過，從公民意志展現來看，由下而上修法才是長久之計。

柯建銘 蔡壁如 民眾黨

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