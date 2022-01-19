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促轉會：曾約黃偉哲訪談 但無掌握親筆簽名領據

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
促轉會證實，曾約台南市長黃偉哲訪談，但無掌握親筆簽名領據。本報系資料照
促轉會證實，曾約台南市長黃偉哲訪談，但無掌握親筆簽名領據。本報系資料照

台南市長黃偉哲被爆捲入「線民案」，曾在就讀台大期間疑似被情治單位吸收。促轉會今天表示，確實曾在前年邀黃偉哲進行訪談，對其是否和情治人員接觸、提供情資、領取津貼一事，進行檔案核實，但相關報導中，包括「領據至今仍保留在促轉會卷證中」、「黃臉色一沉坦承親筆所簽」、以及「有人在監控類檔案中看到線民領據並向促轉會舉證」等，皆非事實。

促轉會指出，相關報導中，多處提及有親筆簽名之領據，因調查局並未移轉領據類檔案，促轉會亦未掌握，更無可能於調查過程中出示領據。且訪談黃偉哲時間為前年11月，並非媒體揭露之時間點，「知情人士」所提及之訪談內容與實況，多處與事實不符，包括促轉會副主委葉虹靈出示牛皮紙袋、教官提及的黃偉哲家庭背景、訪談情境包含當事人表情等情節，均未出現在訪談中。

促轉會表示，還原真相、開放檔案、釐清壓迫體制加害者及參與者責任，是促轉會的法定職權，在與專家學者協力下，各界關心的黨國體制的上層架構樣貌，階段性成果皆已陸續公開，但監控體制圖像還需要更為長期的整理研究。另外，針對檔案上涉及的情報來源，情治機關對於如何揭露也有不同看法，這些都有待部會之間達成共識，推動相關修法。

促轉會說明，對於個別體制加害者與參與者的責任釐清與處置方案，將在任務總結報告中提出相關法制規劃，內容包含定義加害人、課以主管機關調查義務、規範主動調查之對象與範圍、設置法定調查程序、以及對於調查結果之處置、救濟程序等。

促轉會指出，監控檔案與其他政治檔案一樣，是國安情治機關的工作紀錄，是經情治人員篩選、轉傳、層層通報被過濾的資訊，反映特定觀點與脈絡，盡信或全然推翻都可能失之武斷，若全然相信，可能淪為讓「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」之怪象，因此建議各界，未來在使用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對，有助還原歷史。

促轉會 黃偉哲 台大

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