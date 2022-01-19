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桃市府員額不足尤其衛生局 鄭文燦：會再跟中央溝通
桃園市政府人事處長異動，由於原處長黃新雛調任總統府人事處，職務由內政部人事處長林妙貞接任。市長鄭文燦上午主持市政會議時感謝黃在桃園任內盡心盡力，但也語重心長提到桃園員額不足問題，認為衛生局應該要再多一點人。
鄭文燦表示，以總人口數225萬人來說，市府編制員額有9500名，總人口數200萬人是7200名，但桃園現在總人口數227萬人，編制員額只有6千多人，連200萬人應配置的員額標準都沒達到，但現在真的很需要用人，尤其是衛生局，員額應該要再多一點。
鄭文燦表示，衛生局人員現在不分白天晚上，每天不眠不休，都在加班，真的很辛苦。而且，不只衛生局，還有很多單位也很辛苦，關於這個問題，會再跟中央總人事處溝通，而人事也牽涉到預算，所以還是要撙節開支、善用員額。
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