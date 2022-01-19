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酒駕刑責提高難產！朝野立委槓法務部 周五續審

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
立法院司法法制委員會上午初審刑法酒駕相關修法。記者侯俐安／攝影
立法院司法法制委員會上午初審刑法酒駕相關修法。記者侯俐安／攝影

立法院司法法制委員會上午初審刑法酒駕相關修法，朝野立委提案提高刑度，對酒駕肇事致死者主張處以死刑、無期徒刑等。但法務部司法院態度保留，法務部次長蔡碧仲強調「法貴執行」。審查3小時後，雙方仍無共識，召委葉毓蘭宣布周五續審，法務部需針對四大面向提出版本。

四大面向包括「初犯刑責」、「累犯年限及刑責」、「沒入車輛的處罰」、「共乘者的處罰」。

酒駕致死頻傳，朝野立委提出14個刑法修正草案，日前在立法院司法及法制委員審議時，司法院、法務部都提出異議，認為有違罪行相當與比例原則。今天再次排審刑法部分條文修正草案，邀請蔡碧仲、司法院副秘書長周占春、交通部次長陳彥伯、衛福部司長諶立中等官員列席。

法務部提出的版本，只有針對酒駕再犯基準，表達願意配合日前已經通過交通委員會初審修正的「道路交通處罰條例」，將累犯從「5年內」再犯致人於死可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，修正為「10年內」，其餘條文都未正面採納。針對提高刑度、處死刑等，都建請參酌罪行相當原則審慎考量。

召委葉毓蘭批評，法務部千篇一律用「請再酌」空話搪塞提案委員，譴責法務部藐視國會、怠惰行政。她說，上周交委會處理處罰條例版本，可見其積極任事，反觀交通部「打假球」，只能以希望形容。立委洪孟楷也批評，若法務部修法只想修改「五年」到「十年」，也背離防治酒駕決心。

蔡碧仲則強調「法貴執行」，他說，「不能執行的法律沒人會怕」，訂死刑不是不行，但訂了死刑，就要執行，才有威嚇力，否則只是騙老百姓。他說，法務部最初草案，也曾訂出死刑，但檢方起訴後、法院不會判死，「這會讓社會充滿期待，又再受傷害」。

蔡碧仲說，人最怕關，判刑時，法院會盡量判處六個月以上徒刑，不得易科罰金。他說，這不入法，是因為準不準易科罰金有規定、也有但書。他強調，法務部不是不想加重刑責，但酒後肇事刑責，再怎樣也不能比謀殺重，「不是不想加，是沒有辦法加」。

對此，召委葉毓蘭表示，立委態度都很明確，行政院長蘇貞昌在1月6日也有明確裁示，本次修法應讓其裁示落實，本來今天就希望能出委員會，在無異議之下三讀，但看目前為止，大家期待與法務部報告有明顯落差，上回法務部政次陳明堂曾說1月17日會提出版本，卻無法讓國人滿意，宣告周五繼續審查，法務部一定要彙整意見提出。

洪孟楷彙整法務部需提出的四大面向，包括「初犯刑責」、「累犯年限及刑責」、「沒入車輛的處罰」、「共乘者的處罰」。

法務部次長蔡碧仲。記者侯俐安／攝影
法務部次長蔡碧仲。記者侯俐安／攝影
交通部政次陳彥伯。記者侯俐安／攝影
交通部政次陳彥伯。記者侯俐安／攝影

法務部 司法院 死刑

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