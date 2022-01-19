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防疫優先 蔡英文、賴清德春節不發紅包福袋
今年春節遇到疫情升溫，外界關心總統及副總統拜年走春行程。總統府發言人張惇涵今天表示，副總統賴清德將出訪宏都拉斯，回國後會以身作則，返回台南寓所隔離14天。蔡英文總統、賴清德及行政院長蘇貞昌已討論過，今年不會有發紅包及發福袋行程，他也提醒要去廟裡拜拜的民眾，要依照指揮中心的防疫指引，做好防疫措施。
【中央社／台北19日電】
總統府發言人張惇涵今天說，為避免群聚，總統蔡英文今年春節期間，不會有發紅包或福袋的行程。至於蔡總統過年期間相關行程規劃，府方會依照往例，在過年前發布。
另外，F-16V戰機11日墜海，殉職飛官陳奕告別式將於29日在空軍嘉義基地舉行。張惇涵說，蔡總統會出席公祭。
張惇涵今天被媒體詢及總統、副總統今年春節是否有發紅包、福袋行程。他說，副總統賴清德出訪宏都拉斯，回國後要進行「14+7」的隔離和自主健康管理，賴副總統當然會以身作則、落實相關的防疫措施。
張惇涵說，經過蔡總統、賴副總統、行政院長蘇貞昌討論，避免群聚，蔡總統今年春節期間不會有發紅包或福袋的行程，至於總統在過年期間的相關行程規畫，總統府也會依照往例，在過年前發布。
他說，過年到廟宇參香拜拜是台灣人的習俗，提醒過年期間要到廟宇拜拜的民眾，依照指揮中心防疫指引，做好各項防疫措施。
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