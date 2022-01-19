賴清德25日出發訪問宏都拉斯 蕭美琴隨行

總統府稍早宣布，副總統賴清德將率團出訪宏都拉斯，代表蔡英文總統出席宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮。特使團團員包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴及總統府發言人Kolas Yotaka，另外因應防疫考量，部立桃園醫院副院長陳厚全將隨行擔任防疫官，團員共計26人，行程6天5夜。

總統府發言人張惇涵今天指出，為了旅途安全便利，訪團也會有過境安排，蔡總統期許特使團完成三個深化，分別是深化邦誼、深化合作及深化民主台灣的國際參與。不過過境地點今天尚未說明，等確認後會再公布。

張惇涵也說明，這次訪團將遵守防疫原則，交通規畫專機及專車，住宿專屬樓層，不與其他房客混居，也會在專屬餐廳或包廂用餐。篩檢部分，啟程前、離開宏都拉斯前及回國前，分別進行PCR檢測，每日體溫測量並進行快篩，返國抵達桃園機場時，直接在機場進行PCR檢測。

張惇涵也說，隔離方面，根據疫情指揮中心指引，兼顧維安考量，特使團返國PCR檢測皆正常後，賴清德將搭乘專車返回台南寓所進行14天隔離，再加上7天自主健康管理，其餘團員及隨員，也比照相關防疫規定辦理。

行程方面，外交部說明，25日啟程，25到26日過境，27日上午抵達宏都拉斯，並會晤卡斯楚當選人及捐贈防疫物資，出席歡迎酒會，27日晚間參加卡斯楚總統就職典禮及國宴，28日離開宏都拉斯，29至30日過境，30日返抵國門。

媒體問及賴清德接種三劑高端疫苗是否符合美國過境規定？外交部則沒有明確回應。

而駐美代表蕭美琴派駐美國，卻隨團到中華民國也有派駐大使的宏都拉斯訪問，實屬罕見。

蕭美琴今天表示，拉美國家相當重視與美國關係，她在華府經常和友邦大使們互動，為表達對宏都拉斯邦誼，以及台美宏三方關係的重視，蔡總統指派她隨團參加就職典禮，盼有助發展未來合作的機會。

對於賴清德過境美國的安排，蕭美琴沒有說明。