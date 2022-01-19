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影／黃偉哲遭爆當線民 林靜儀：國民黨何時出來面對？
立委黃國書遭爆當線民退黨，台南市長黃偉哲遭周刊報導當線民今天以臉書發文否認，並怒斥用虛假報告政治鬥爭。台中市新科民進黨立委林靜儀今天被問及此事說，當時國民黨執政時期監控、線民，這是所有經過轉型正義的國家必須面對的，盼國民黨促進轉型正義相關預算、政策不要杯葛；她也反問，國民黨什麼時候才願意出來面對、好好討論這件事？
林靜儀今天上午9時抱台中市烏日玉闕朝仁宮媽祖回宮安座。林靜儀在受訪時，對於立委黃國書、台南市長黃偉哲先後遭爆當線民一事認為，白色恐怖、戒嚴時期，所有人包括被監控或監控者都受害者，讓人民監控人民是非常悲哀的事情，但到現討論轉型正義，當時加害者或執政當局國民黨好像不見了，好像消失一樣，這是不合理的事。
林靜儀指出，促成國家悲劇、不堪歷史的政黨，目前還是非常重要的政黨。國民黨要何時出來好好面對那段強迫人民、利用國家機器監控人民的歷史，好好出來道歉、好好說清楚當時做了什麼事。
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