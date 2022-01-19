影／黃偉哲上火線回應「我沒有出賣同志沒有做線民」

台南市長黃偉哲今天回應有關周刊報導線民的指控，他表示在威權時代很多情治單位或教官都會想辦法接觸學運份子，自己絕對沒有做出賣同志的事，沒有做線民，也沒有配合教官。

黃偉哲表示轉型正義是非常嚴肅和慎重的事情，但裡面的資料和檔案有很多是虛偽不實的，才會造成了冤假錯親，如果有人利用未經過查證清楚的資料做指控及攻擊，他感到遺憾而且會請律師追訴相關責任。

媒體追問有無到促轉會約談，黃偉哲說他有到促轉會去了解相關的一些檔案資料，但他沒有收受任何的領據，至於何時提告及提告對象，黃偉哲說他強調的是，如果有人用不實的資料來攻擊指控；也沒有指控周刊是不實的報導，而是說周刊用的報導資料可能是假的，如果有用促轉會的所謂情治單位的資料來做不實指控就會請律師來追究相關責任。