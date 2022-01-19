基隆市安樂區多黨競逐 民進黨議員提名6搶3 黨內先開打

基隆市安樂區2018年有14人角逐7席市議員，國民黨提名4人全壘打。民進黨也提4人只當選1人，丟了2席，親民黨、時代力量各有一席之地。國、親和時代力量6名議員都爭取連任，民眾黨則推派劉韋巡加入戰局。民進黨提名3人，固守1席並圖搶回原有2席，因有6人表態，得先在黨內初選廝殺一番。

安樂區7席市議員含1席婦女保障名額，2009年、2014年都是國、民兩黨各3席、親民黨1席，藍、綠、橘版圖穩定。2018年民進黨提名4人失算，陳志成、洪森永未能連任，國民黨則從3席增為4席，另1席時代力量陳薇仲取而代之。

民進黨失算緣自2014年拿下選區最高票，以7010票當選的蔡適應2016年轉戰立委成功。蔡的票數比最低當選票數2794票多了4216票，因此2018年提名3男、1女，既要保住蔡原席次，還想搶下婦女保障名額，結果4人都拿2000多票，僅新人張之豪當選，陳志成、洪森永和女將連淑慧票數分居落選者前3名。

民進黨今年在安樂區只提名3人，除張之豪爭取連任，洪森永再披戰袍，陳志成改由律師女兒陳彥寧接棒參選。

加入角逐的3名新人中，游本明是仁愛區前議員游祥耀的女兒，曾受基隆市長林右昌器重，擔任市府副發言人。吳驊珈在蔡適應服務處擔任執行秘書多年，經手許多基層服務事務。黃永翔是基隆市天行者慈善協會執行長，訴求追求公平正義、關懷弱勢，爭取選民支持。