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基隆市安樂區多黨競逐 民進黨議員提名6搶3 黨內先開打

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
親民黨基隆市議員莊錦田有不少支持者，今年角逐六連霸。圖／取自莊錦田臉書
親民黨基隆市議員莊錦田有不少支持者，今年角逐六連霸。圖／取自莊錦田臉書

基隆市安樂區2018年有14人角逐7席市議員，國民黨提名4人全壘打。民進黨也提4人只當選1人，丟了2席，親民黨、時代力量各有一席之地。國、親和時代力量6名議員都爭取連任，民眾黨則推派劉韋巡加入戰局。民進黨提名3人，固守1席並圖搶回原有2席，因有6人表態，得先在黨內初選廝殺一番。

安樂區7席市議員含1席婦女保障名額，2009年、2014年都是國、民兩黨各3席、親民黨1席，藍、綠、橘版圖穩定。2018年民進黨提名4人失算，陳志成、洪森永未能連任，國民黨則從3席增為4席，另1席時代力量陳薇仲取而代之。

民進黨失算緣自2014年拿下選區最高票，以7010票當選的蔡適應2016年轉戰立委成功。蔡的票數比最低當選票數2794票多了4216票，因此2018年提名3男、1女，既要保住蔡原席次，還想搶下婦女保障名額，結果4人都拿2000多票，僅新人張之豪當選，陳志成、洪森永和女將連淑慧票數分居落選者前3名。

民進黨今年在安樂區只提名3人，除張之豪爭取連任，洪森永再披戰袍，陳志成改由律師女兒陳彥寧接棒參選。

加入角逐的3名新人中，游本明是仁愛區前議員游祥耀的女兒，曾受基隆市長林右昌器重，擔任市府副發言人。吳驊珈在蔡適應服務處擔任執行秘書多年，經手許多基層服務事務。黃永翔是基隆市天行者慈善協會執行長，訴求追求公平正義、關懷弱勢，爭取選民支持。

國民黨現任議員林沛祥、鄭愷玲、俞叁發和秦鉦都是實力派，陳薇仲初試啼聲表現不俗，親民黨市議員莊錦田也要角逐六連霸。民進黨只提名3人，已對連任者帶來威脅，加上民眾黨將推派剛接任市體育會棒球委員會主委的劉韋巡加入戰局，坊間傳聞還有人鴨子划水試水溫，參選人數可能再增加，選情將更加緊繃。

律師陳彥寧是前議員陳志成的女兒，希望能用自身專業，讓基隆更好。圖／取自陳彥寧臉書
律師陳彥寧是前議員陳志成的女兒，希望能用自身專業，讓基隆更好。圖／取自陳彥寧臉書
基隆市政府前副發言人游本明投入基隆市議員選戰，積極尋求黨內初選出線。圖／游本明提供
基隆市政府前副發言人游本明投入基隆市議員選戰，積極尋求黨內初選出線。圖／游本明提供
基隆市議員鄭愷玲的母親是前議員鄭林清良，2018年接棒從政。圖／取自鄭愷玲臉書
基隆市議員鄭愷玲的母親是前議員鄭林清良，2018年接棒從政。圖／取自鄭愷玲臉書
基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔，積極在安樂區走動，爭取民眾支持。圖／黃永翔提供
基隆市天行者慈善協會執行長黃永翔，積極在安樂區走動，爭取民眾支持。圖／黃永翔提供
基隆市副議長林沛祥2018年以選區最高票當選，今年爭取連任。圖／取自林沛祥臉書
基隆市副議長林沛祥2018年以選區最高票當選，今年爭取連任。圖／取自林沛祥臉書
民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡將投入市議員選戰，力圖在安樂區插旗。圖／聯合報系資料照片
民眾黨基隆市安樂區主任劉韋巡將投入市議員選戰，力圖在安樂區插旗。圖／聯合報系資料照片
吳驊珈擔任立委蔡適應服務處執行秘書多年，去年辭職投入選戰，爭取民進黨提名。圖／吳驊珈提供
吳驊珈擔任立委蔡適應服務處執行秘書多年，去年辭職投入選戰，爭取民進黨提名。圖／吳驊珈提供
時代力量基隆市議員陳薇仲2018年首次參選出線，今年爭取連任。圖／陳薇仲提供
時代力量基隆市議員陳薇仲2018年首次參選出線，今年爭取連任。圖／陳薇仲提供
基隆市議員俞叁發親和力強，今年尋求連任。圖／取自俞叁發臉書
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基隆市議員秦鉦會製作宣導防疫等圖卡，在臉書與支持者互動。圖／取自秦鉦臉書
基隆市議員秦鉦會製作宣導防疫等圖卡，在臉書與支持者互動。圖／取自秦鉦臉書
基隆市前議員洪森永2018年連任失利，今年捲土重來尋求選民支持。圖／洪森永提供
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民進黨 時代力量 基隆

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