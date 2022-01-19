影／台日論壇為日本福食鋪路？林靜儀：想得太奇怪了

民進黨台中市新科立委林靜儀昨天在立法院參與台日安保夥伴關係論壇，今天被問及該論壇是否為開放日本福島食品鋪路？林靜儀說，「會不會想得太奇怪了？」我們討論是國防安全，昨天我們討論非常多，在立委王定宇的臉書都有公開。

日本媒體稱台灣即將開放福島五縣食品，民進黨立院黨團也正在討論開放福食，林靜儀今天上午抱玉闕朝仁宮媽祖回宮安座，被問及昨天參加的論壇是否為開放福食鋪路，她說，昨天她以國防外交委員會委員身分參與「台日安保夥伴關係論壇」，很開心、榮幸參選當選後第一個行程，這是台日國會雙邊商討台日安保等區域安全視訊會議。