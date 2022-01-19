快訊

新店隨機背後刺死騎士案 二審死刑改無期徒刑

新竹疫情擴大？ 與確診者「台西鵝肉」用餐同桌染疫

開記者會威脅撤主決議案 國民黨團：莊豐嘉應知所進退

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

文化部昨至立院國民黨團溝通今年度預算，討論要華視與台灣事實查核中心檢討中止合作關係主決議案時，華視總經理莊豐嘉竟以開記者會威脅國民黨團撤案，今天也開記者會批國民黨團影響新聞自主。國民黨團上午回應，莊應知所進退。

國民黨團書記長陳玉珍表示，立委代表民意託付與監督，華視領的又是納稅人的公帑，立委認為有問題需要改進時，華視必須面對國會、接受備詢，把話講清楚，莊豐嘉用這種語帶威脅，目中無人，踐踏國會尊嚴，心中沒有民主概念。

陳玉珍認為，媒體經營非常需要適切的人選，如果莊豐嘉心目中有非常偏頗的觀念，就沒有辦法很公正的做相關報導；「這位總經理」不管在哪個位置，面對國會的心態非常的不民主，未盡責扮演他的角色，應該知所進退。

陳玉珍也質疑，莊豐嘉「這位總經理」在去年就已經發表過不適當的言論（指國慶是「為幽靈國慶生」），公視董事長陳郁秀也說去年底董事會會做相關處置，但去年已經過了，董事會有做相關處置？

國民黨 莊豐嘉 華視

延伸閱讀

影／藍力擋地制法闖關 綠斥綁架總預算

立院今排審地制法 國民黨團一早突襲占領主席台

控華視總經理莊豐嘉放話修理 藍黨團：不處理退出協商

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

相關新聞

影／台日論壇為日本福食鋪路？林靜儀：想得太奇怪了

民進黨台中市新科立委林靜儀昨天在立法院參與台日安保夥伴關係論壇，今天被問及該論壇是否為開放日本福島食品鋪路？林靜儀說，「...

開記者會威脅撤主決議案 國民黨團：莊豐嘉應知所進退

文化部昨至立院國民黨團溝通今年度預算，討論要華視與台灣事實查核中心檢討中止合作關係主決議案時，華視總經理莊豐嘉竟以開記者...

疫苗第三劑就選莫德納？ 專家釋疑：不一定

國內Omicron疫情日趨嚴峻，為了增加保護力，民眾搶打第三劑疫苗，其中莫德納最受歡迎。根據指揮中心統計，第20期撥配莫德納34.9萬劑，至18日下午5時，預約人數達33萬5946人，幾乎快「完銷」，僅剩1.3萬劑。至於其他廠牌疫苗，分別是BNT共31萬8733人，高端4萬4003人，AZ為2427人。

說服台灣人吞核食 國民黨醫委會：蔡政府腦洞大開！

蔡政府將「核食」改稱「福食」，企圖跳過國會以行政命令放行日本核食進口，國民黨醫療委員會今天說，未來幼兒學童可能不經意即吃...

影／藍力擋地制法闖關 綠斥綁架總預算

立法院內政委員會今天排審攸關大新竹合併升格的「地方制度法」修正草案，國民黨立院黨團清晨突襲占領會議主席台，藍綠一度爆發口...

影／立院排審地制法 藍綠黨團會議室爆口角

立法院內政委員會今天審查攸關大新竹合併升格的「地方制度法」修正草案，國民黨立院黨團發布甲級動員令，一早即湧入會場占領主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。