開記者會威脅撤主決議案 國民黨團：莊豐嘉應知所進退

文化部昨至立院國民黨團溝通今年度預算，討論要華視與台灣事實查核中心檢討中止合作關係主決議案時，華視總經理莊豐嘉竟以開記者會威脅國民黨團撤案，今天也開記者會批國民黨團影響新聞自主。國民黨團上午回應，莊應知所進退。

國民黨團書記長陳玉珍表示，立委代表民意託付與監督，華視領的又是納稅人的公帑，立委認為有問題需要改進時，華視必須面對國會、接受備詢，把話講清楚，莊豐嘉用這種語帶威脅，目中無人，踐踏國會尊嚴，心中沒有民主概念。

陳玉珍認為，媒體經營非常需要適切的人選，如果莊豐嘉心目中有非常偏頗的觀念，就沒有辦法很公正的做相關報導；「這位總經理」不管在哪個位置，面對國會的心態非常的不民主，未盡責扮演他的角色，應該知所進退。

陳玉珍也質疑，莊豐嘉「這位總經理」在去年就已經發表過不適當的言論（指國慶是「為幽靈國慶生」），公視董事長陳郁秀也說去年底董事會會做相關處置，但去年已經過了，董事會有做相關處置？