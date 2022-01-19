快訊

新店隨機背後刺死騎士案 二審死刑改無期徒刑

新竹疫情擴大？ 與確診者「台西鵝肉」用餐同桌染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

說服台灣人吞核食 國民黨醫委會：蔡政府腦洞大開！

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

蔡政府將「核食」改稱「福食」，企圖跳過國會以行政命令放行日本核食進口，國民黨醫療委員會今天說，未來幼兒學童可能不經意即吃下核食，政府埋下的不是希望的種子，而是數年後葬送民眾健康的隱患。

委員會說，為了說服民眾吞服核食，蔡政府腦洞大開將「核食」改稱「福食」，隨心所欲的霸道決策，全世界除了專制國家與蔡政府，恐怕沒有別人；政府應該與人民站在同一陣線，卻為了討好外國人，拿老百姓生命健康去做交易籌碼。

委員會說，全球這麼多食品可選擇，為何非要輸入有核污染疑慮的福島食品？身為民主國家的當權者，可曾問過台灣人民是否願意用子子孫孫的健康換取口惠不實的政治利益？

此外，日本給了台灣多大的好處與恩惠？才讓政府願意犧牲民眾健康輸入核食？還有哪些國際公認的權威研究與實證，可以保證福島食品的安全？

國民黨醫療委員會說，台灣四面環海，充分仰賴海洋資源，當日本決定將福島核廢水排入太平洋時，台灣政府也悶不吭聲嗎？如果是中國某地區受到核污染，蔡總統也會堅持開放該地食品輸入台灣？

委員會指出，一個連多數日本民眾都望之卻步的福島食品，為何要輸入台灣讓人民購買？民進黨在野時是如何對政府提出食安的要求？而政府官員願意帶頭、舉家經常食用福島核食嗎？

委員會說，健康食安是醫療人員對台灣人民最大的承諾，堅持無污染、安全的食物是政府必須嚴守的原則，全民應一起要求政府不進口有疑慮的核食。

核食 福島食品 日本

延伸閱讀

核食改福食 郝龍斌：改變名字不能改變民眾心理恐懼

有前提不反對核食進口？郝龍斌：不是國民黨的共識

【重磅快評】蘇貞昌說絕不進口核食會再被「扭曲」嗎？

國民黨立委全缺席18歲公民權改革 民進黨：修憲打假球

相關新聞

疫苗第三劑就選莫德納？ 專家釋疑：不一定

國內Omicron疫情日趨嚴峻，為了增加保護力，民眾搶打第三劑疫苗，其中莫德納最受歡迎。根據指揮中心統計，第20期撥配莫德納34.9萬劑，至18日下午5時，預約人數達33萬5946人，幾乎快「完銷」，僅剩1.3萬劑。至於其他廠牌疫苗，分別是BNT共31萬8733人，高端4萬4003人，AZ為2427人。

說服台灣人吞核食 國民黨醫委會：蔡政府腦洞大開！

蔡政府將「核食」改稱「福食」，企圖跳過國會以行政命令放行日本核食進口，國民黨醫療委員會今天說，未來幼兒學童可能不經意即吃...

影／藍力擋地制法闖關 綠斥綁架總預算

立法院內政委員會今天排審攸關大新竹合併升格的「地方制度法」修正草案，國民黨立院黨團清晨突襲占領會議主席台，藍綠一度爆發口...

影／立院排審地制法 藍綠黨團會議室爆口角

立法院內政委員會今天審查攸關大新竹合併升格的「地方制度法」修正草案，國民黨立院黨團發布甲級動員令，一早即湧入會場占領主席...

民進黨啟動「割喉戰」 張麗善傾向正面對決打團體戰

民進黨發動「割喉戰」，繼台中顏清標家族、宜蘭縣長林姿妙之後，雲林縣長張麗善家族也成目標，中二選區補選還沒投票，民進黨籍立委蘇治芬1月4日點名張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地，隔日監察院即火速發文，3位監委將於1月24日南下雲林縣政府調查此案，地方人士認為，這絕對只是「一盤前菜」，後續應該會有更猛烈地攻擊。

核食改福食 郝龍斌：改變名字不能改變民眾心理恐懼

日本福島五縣市食品解禁議題，日前部分民進黨立委建議將「核食」改為「福食」，台北市前市長郝龍斌上午受訪時表示，反對核災食品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。