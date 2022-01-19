說服台灣人吞核食 國民黨醫委會：蔡政府腦洞大開！

蔡政府將「核食」改稱「福食」，企圖跳過國會以行政命令放行日本核食進口，國民黨醫療委員會今天說，未來幼兒學童可能不經意即吃下核食，政府埋下的不是希望的種子，而是數年後葬送民眾健康的隱患。

委員會說，為了說服民眾吞服核食，蔡政府腦洞大開將「核食」改稱「福食」，隨心所欲的霸道決策，全世界除了專制國家與蔡政府，恐怕沒有別人；政府應該與人民站在同一陣線，卻為了討好外國人，拿老百姓生命健康去做交易籌碼。

委員會說，全球這麼多食品可選擇，為何非要輸入有核污染疑慮的福島食品？身為民主國家的當權者，可曾問過台灣人民是否願意用子子孫孫的健康換取口惠不實的政治利益？

此外，日本給了台灣多大的好處與恩惠？才讓政府願意犧牲民眾健康輸入核食？還有哪些國際公認的權威研究與實證，可以保證福島食品的安全？

國民黨醫療委員會說，台灣四面環海，充分仰賴海洋資源，當日本決定將福島核廢水排入太平洋時，台灣政府也悶不吭聲嗎？如果是中國某地區受到核污染，蔡總統也會堅持開放該地食品輸入台灣？

委員會指出，一個連多數日本民眾都望之卻步的福島食品，為何要輸入台灣讓人民購買？民進黨在野時是如何對政府提出食安的要求？而政府官員願意帶頭、舉家經常食用福島核食嗎？

委員會說，健康食安是醫療人員對台灣人民最大的承諾，堅持無污染、安全的食物是政府必須嚴守的原則，全民應一起要求政府不進口有疑慮的核食。