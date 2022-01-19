影／藍力擋地制法闖關 綠斥綁架總預算

立法院內政委員會今天排審攸關大新竹合併升格的「地方制度法」修正草案，國民黨立院黨團清晨突襲占領會議主席台，藍綠一度爆發口角；民進黨團呼籲勿綁架總預算，藍黨團已揚言要堅守4天4夜，力擋地制法送出委員會。

民進黨團總召柯建銘9時許走入會場和國民黨團總召費鴻泰溝通，他強調針對酒駕加重刑責的「刑法」修正案，也沒有行政院版本，基於國會自主，各黨都可以提相關版本，盼國民黨不要為此綁架總預算。

費鴻泰回斥，那要看什麼事情，那麼重大爭議法案，怎麼能沒有政院版本，請柯建銘不要綁架立法院，「你們敢硬幹，我們就試試看。」在溝通無果後，柯建銘與民進黨立委一行隨即離去，並在會議室外大喊「綁架總預算」。

藍委賴士葆表示，黨團成員今上午分兩梯次抵達內政委員會，第一批6點多就到，7點半全員到齊。國民黨有決心阻擋惡法通過，民進黨因人設事，把地制法變成「帝」制法，若今天送出委員會，他們愧對國人，會窮盡一切力量力擋。

國民黨團書記長陳玉珍說，柯建銘受訪時稱，修法是為消滅地方黑金勢力，難道柯建銘把人民用一票票選出的新竹縣議員，都視為黑金勢力嗎？若非之前的輿論及在野強力監督，新竹市長林智堅也不會宣布不參選大新竹。

由於民進黨籍召委吳琪銘已排定今、明2天一次會，藍委林為洲說，周六為補班日，民進黨可以周五、六再另發開會通知單補開，國民黨會堅守下去，但會影響到總預算協商。陳玉珍說，為了正確的事，為人民把關，他們會四天四夜堅守戰場，若因此耽誤到總預算，民進黨是破壞協商的元兇。

民進黨籍召委吳琪銘表示，本來是要排審地制法，大家好好討論，畢竟要符合大家民意，下午將再與國民黨協商，取得共識。