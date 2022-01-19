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外交部資助瓜地馬拉改善對美關係 馬英九：感到詫異

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
外交部資助瓜地馬拉90萬美元改善瓜美關係，再引發我國金援外交質疑。前總統馬英九上午受訪表示，他任內沒有出現過這樣的事情，聽到以後感到很詫異，而且不知道這個錢花了以後，是否就可維持台瓜邦交，這個都是必須要考慮的。記者周志豪／攝影
外交部資助瓜地馬拉90萬美元改善瓜美關係，再引發我國金援外交質疑。前總統馬英九上午受訪表示，他任內沒有出現過這樣的事情，聽到以後感到很詫異，而且不知道這個錢花了以後，是否就可維持台瓜邦交，這個都是必須要考慮的。記者周志豪／攝影

外交部資助瓜地馬拉90萬美元改善瓜美關係，再引發我國金援外交質疑。前總統馬英九上午受訪表示，他任內沒有出現過這樣的事情，聽到以後感到很詫異，而且不知道這個錢花了以後，是否就可維持台瓜邦交，這個都是必須要考慮的。

至於對開放日本福島5縣市等核災區食品態度是否改變，馬英九說，還在觀察當中。

馬英九上午出席國民黨立委江啟臣舉辦的國會青年體驗營，以「當前台灣三大挑戰」為題演講。馬認為，當前台灣面臨兩岸與國際（外交）關係、能源政策與台灣民主衰退問題，其中兩岸政策更是外交政策的上位政策，影響我國對外關係。

受訪時被問到，中廣董事長趙少康自評是最適合代表國民黨參選總統的人，馬英九說，「他對自己有這樣的自信，我們尊重」。

馬英九 國民黨 江啟臣

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