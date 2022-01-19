立院今排審地制法 國民黨團一早突襲占領主席台

立法院內政委員會今天審查攸關大新竹合併升格的「地方制度法」修正草案。國民黨立院黨團昨發布甲級動員令，一早即湧入會場占領主席台。國民黨籍召委林為洲表示，過去五都沒有一個是無升格計畫書、由上而下的升格，民進黨這樣一字亂修，國會將成歷史罪人，今天一定不會讓他們審查。

內政委員會民進黨籍召委吳琪銘已安排今、明2日排審民進黨立委柯建銘等人所提的地制法第4條條文修正草案，以及國民黨立委費鴻泰等人所提的地制法第7條之一修正草案。

黨團書記長陳玉珍今早表示，國民黨清晨6時許先發部隊在內政委員會集結，反對地制法成為「帝」制法，並反對民進黨打算用人數優勢強行讓「一字修法」過關。她重申，地制法不應匆促修法，在野黨雖然是少數，為正義、為人民，一定堅持把關到底。