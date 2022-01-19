快訊／賴清德將率團出訪宏都拉斯、過境洛杉磯

總統府稍早宣布，將於今天上午10時舉行副總統賴清德率團出訪宏都拉斯記者會，賴清德此行是代表蔡英文總統出席宏都拉斯新任總統卡斯楚的就職典禮，據悉將過境美國洛杉磯。

外交人士指出，依照往例，歷任總統或特使到訪中美洲以過境洛杉磯為最妥適的安排，賴清德的行程安排也不會例外。據了解，最近許多洛杉磯台僑已經得知消息指賴將過境，不少人「口耳相傳」，當地的民進黨支持者也討論是否有機會參加僑宴，但此次賴出訪必須遵守防疫規定，行程相當簡單，尤其美國疫情難測，無論任何行程都必須考量疫情狀況。

賴清德曾於2020年2月以「副總統當選人」身分低調訪美，前往紐約、華府，出席美國一年一度的「全美祈禱早餐會」，當時賴以「準副總統」身分出訪。這次賴已是現任副總統，雖然只是以過境方式到美西，但仍引起國內外矚目，旅美台僑也密切注意賴清德動向。