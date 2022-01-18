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陳金德指林姿妙圖利家族 宜縣府：機六用地變更過程合法

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府秘書長林茂盛今天公開說明，大羅東地區治水防災區段徵收案（原羅東工保案）的沿革。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府秘書長林茂盛今天公開說明，大羅東地區治水防災區段徵收案（原羅東工保案）的沿革。記者林佳彣／攝影

檢廉日前追查宜蘭縣府、羅東鎮公所涉弊一案，縣長林姿妙捲入風波遭列被告。前代理縣長陳金德今指出大羅東地區治水防災區段徵收案，林姿妙涉嫌圖利家族、事業夥伴。縣府秘書長林秘盛說明，機六用地原先審定住宅區，後變更成機關用地，林姿妙上任後恢復成住宅區，又聽取尊重民意變回機關用地，過程合法。

大羅東地區治水防災區段徵收案（原羅東工保案），過去誤植為保護區。前代理縣長陳金德表示，此次涉弊土地為機六用地，是在羅東運動公園周邊約1.3公頃土地。

陳金德指出，其任內將保護區訂正為農業區，住宅區變更為機關用地，並計畫以區段徵收辦理，林姿妙上任隔年，就將機六用地變成住宅區，不管有沒有從中獲利或違法，總不是一個縣長該做的事。他說，林姿妙把親戚土地變成住宅獲利，這不是一般民眾可接受的。

他說，保護區不能使用、農地不能重劃，照理說沒人敢買，然而林姿妙堂姊林束梅2個兒子等多人，在這裡購買5千坪以上，「買土地幹什麼？保護區沒人要」，估計他們是有所圖。

陳金德推估，機六用地變更為住宅區，土地價格恐飆升近10倍，倘若蓋成房子後，按樓層面積去賣，更是巨大利益。他也提到，縣長是圖自家人的利益，應該出來說明，而且都市計畫委員會做如此大的變更，林姿妙不會不知道。

宜蘭縣政府秘書長對外說明機六用地的沿革，指出陳金德擔任代理縣長，2018年1月審定為住宅區、8月變更為機關用地。林姿妙上任後，內政部2019年1月退回財務計畫，要求重新評估財務合理性及可行性。

林茂盛說，函詢各單位都回覆沒有使用計畫，包含羅東鎮公所，宜蘭縣都市計畫委員會審議同年8月通過，把機關用地恢復為住宅區。再來，民代陸續反映，應為羅東留下一塊機關用地來使用，縣府12月舉辦說明會聽取民意，2020年把住宅區回復成機關用地。

林茂盛提到，機關用地是透過區段徵收，區段徵收抵價地的分配是以公開抽籤，由地主自行選擇分配的土地，不是市地重劃原地原分配，所以原地主不一定會在原來的土地位置配回土地，區內任何地主都可選配，無外界所說劃為機關用地或住宅區有不同的價格及暴利。

前代理縣長陳金德今天指出，大羅東地區治水防災區段徵收案，林姿妙涉嫌圖利家族、事業夥伴。記者林佳彣／攝影
前代理縣長陳金德今天指出，大羅東地區治水防災區段徵收案，林姿妙涉嫌圖利家族、事業夥伴。記者林佳彣／攝影

林姿妙 羅東 區段徵收

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