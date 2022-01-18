預言2年後柯文哲總統之爭 陳佩琪下戰帖：對手想黑家產「交給我」

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書曬閃一張與柯文哲背貼背的照片，對於柯將挑戰2024總統大位，陳佩琪說，她曾跟柯說，「選舉要贏，要有媒體、名嘴、側翼、網紅」，「對於媒體24小時狂轟的打法，柯2023到2024夠受的啦！」不過陳提到，到時她能幫柯的，就是讓柯把身後敵人交給對方，一心一意專心對付眼前，因為她過去30年買房、付貸款、薪水明細，都收得好好，若有人想黑她們家財產，就交給她來吧！

陳佩琪今天在臉書表示，上周五她和先生結婚滿30周年， 查一下就是所謂的珍珠婚，婚姻可以維持這麼久， 應該是把對方當珍珠一樣珍惜，才會如是稱呼。她有次在臉書寫到「選舉要贏，要有媒體、名嘴、側翼、網紅」，她也跟柯說，「你什麼都沒有，是要跟人家選什麼啊？」

沒想到柯竟一臉甜蜜說，「我知道啊 ，但…哼哼， 我有佩琪的臉書呢…」陳佩琪說，柯是故意哄她開心，一個人的臉書就算再多粉絲，每篇就算萬人按讚，對比媒體24小時狂轟一個人的打法，想當然再高民調，也會被打趴下去，所以陳也跟柯說，「你呀，柯文哲，2023到2024就夠你受的啦」，對此，柯也很認同！

陳佩琪今天秀出一張與柯背對背的照片，並表示「背靠背，把身後的敵人交給對方，讓自己可以一心一意地專心對付眼前…」，陳說，她能幫柯的就是這種，過去30年買房、付貸款，薪水收入明細等等，都收得好好的，若有人想黑我們家的財產，這種事情就交給我來吧！

陳佩琪說，身為彼此之間最信任的夫妻，令人感動的地方也不過如此了吧。