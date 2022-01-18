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控華視總經理莊豐嘉放話修理 藍黨團：不處理退出協商

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
華視總經理莊豐嘉的言論惹議。圖／摘自臉書
華視總經理莊豐嘉的言論惹議。圖／摘自臉書

立法院朝野黨團今協商111年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團總召費鴻泰指出，華視總經理莊豐嘉在與黨團協商預算提案時，出言恐嚇若不撤案，將召開記者會修理國民黨。國民黨團晚間發表聲明表示，監督政府及行政官員是國會的天職，莊豐嘉身為華視總經理，卻挾公廣集團媒體資源公然威脅立法院、恐嚇在野黨，逾越媒體與民意機關互動的紅線，從即刻起，退出立法院預算朝野協商，要求民進黨政府給個說法。

國民黨團指出，文化部及華視行政主管等人，今至黨團針對總預算提案進行溝通，當談及要求華視與台灣事實查核中心檢討中止合作關係相關提案時，莊豐嘉以強硬語氣要求黨團撤案，如不撤案他就開記者會反擊。國會監督一個官股佔8成的公共媒體天經地義，華視總經理竟威脅民意機關、形同踐踏國會尊嚴。

國民黨團質疑，如此氣焰囂張官員到底是誰任命的？為何民進黨任命的官員敢對國會如此囂張？如果今天莊豐嘉的行為不處理，未來立法院任何一個黨團都會被華視和行政官員當成塑膠，是可忍孰不可忍！作為華視的主管機關文化部没有拿出具體的態度及作法，未來公廣集團的公正性還有誰會相信？公廣集團可以在立法院公然挑釁威脅在野黨？如果行政院、文化部不處理，立法院可以直接關門了，預算也不用協商了。

國民黨團表示，莊豐嘉自2018年起任職華視總經理至今已超過3年，並非第一天擔任公職，過去更是爭議不斷，去年國慶日莊豐嘉在其臉書發表「為幽靈國慶生」不當言論，莊豐嘉節目招標採購也出現多次圖利爭議，如今再爆出公然威脅國會、恐嚇在野黨之重大爭議，公廣集團是莊豐嘉為所欲為的保護傘嗎？如此不適任的總經理，身為公廣集團一員華視的中立、客觀，還有期待的可能性？莊豐嘉真的應該知所進退了。

莊豐嘉 華視 立法院 國民黨

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