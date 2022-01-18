明審地制法 柯建銘：兩軍要對壘 預期會上演大戰

攸關大新竹升格議題，立法院臨時會內政、司法及法制委員會聯席會議明天審查地制法，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，請各黨面對新竹市長林智堅不選後的地制法，不要再有「恐懼林智堅症候群」，他坦言，明早可預期大戰，下午則是中央政府總預算朝野協商，「山雨欲來風滿樓，兩軍要對壘了。」

民進黨團力拚將地制法送出委員會，盡速在下會期一開始盡速完成三讀程序，民進黨團為預防國民黨團杯葛，確保審查順利，連兩天都祭出甲級動員。

柯建銘說，改一字牽動所有人，讓群魔現行，當初逕付二讀後朝野協商，三黨又說不可以付委，要林智堅不選、臨時會不能審，何時法案付委要綁這個條件？現在付委後，林智堅也不選，國民黨還是要罵臨時會審查地制法是兒戲，亂罵一通，結果國民黨自己被逼得沒辦法，自己提地制法第七條之一修正草案版本，取消中央由上而下升格。

柯建銘說，現在兩黨都有版本，明天要審，若已經付委也不能審，是什麼邏輯？國民黨內政委員會召委林為洲也排考察、開公聽會，若委員會還是不審，是什麼道理？林為洲已答應他要照程序走，讓法案出委員會，朝野協商就好，希望遵守諾言。

柯建銘表示，如今每個人都變理論大師，要用沒有行政院版本來反對，或是要求修財畫法、行政區劃法，那他要請問，為何彰化升格時，沒說要修財劃法，為何五都升格時，沒提要行政區劃法？為何一樣升格，彰化不必修財劃法，大新竹就要修？難道要一國兩制？都是講假的。

柯建銘說，另外攸關酒駕的道交條例或刑法一八五之三條，不是沒有行政院版本也在審嗎？難道要立法院主動權喪失，全聽行政院，立法院要自我閹割嗎？柯建銘強調，本會期絕對不會表決，大家不要緊張，理性面對一個沒有林智堅的地制法，不要再有恐懼林智堅症候群。