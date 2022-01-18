快訊

西堤染疫再+1！桃園10歲女童「陰轉陽」確診 Ct值曝光

明審地制法 柯建銘：兩軍要對壘 預期會上演大戰

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）。記者林澔一／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘（左）。記者林澔一／攝影

攸關大新竹升格議題，立法院臨時會內政、司法及法制委員會聯席會議明天審查地制法，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，請各黨面對新竹市長林智堅不選後的地制法，不要再有「恐懼林智堅症候群」，他坦言，明早可預期大戰，下午則是中央政府總預算朝野協商，「山雨欲來風滿樓，兩軍要對壘了。」

民進黨團力拚將地制法送出委員會，盡速在下會期一開始盡速完成三讀程序，民進黨團為預防國民黨團杯葛，確保審查順利，連兩天都祭出甲級動員。

柯建銘說，改一字牽動所有人，讓群魔現行，當初逕付二讀後朝野協商，三黨又說不可以付委，要林智堅不選、臨時會不能審，何時法案付委要綁這個條件？現在付委後，林智堅也不選，國民黨還是要罵臨時會審查地制法是兒戲，亂罵一通，結果國民黨自己被逼得沒辦法，自己提地制法第七條之一修正草案版本，取消中央由上而下升格。

柯建銘說，現在兩黨都有版本，明天要審，若已經付委也不能審，是什麼邏輯？國民黨內政委員會召委林為洲也排考察、開公聽會，若委員會還是不審，是什麼道理？林為洲已答應他要照程序走，讓法案出委員會，朝野協商就好，希望遵守諾言。

柯建銘表示，如今每個人都變理論大師，要用沒有行政院版本來反對，或是要求修財畫法、行政區劃法，那他要請問，為何彰化升格時，沒說要修財劃法，為何五都升格時，沒提要行政區劃法？為何一樣升格，彰化不必修財劃法，大新竹就要修？難道要一國兩制？都是講假的。

柯建銘說，另外攸關酒駕的道交條例或刑法一八五之三條，不是沒有行政院版本也在審嗎？難道要立法院主動權喪失，全聽行政院，立法院要自我閹割嗎？柯建銘強調，本會期絕對不會表決，大家不要緊張，理性面對一個沒有林智堅的地制法，不要再有恐懼林智堅症候群。

柯建銘 林智堅 立法院

延伸閱讀

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

竹竹併林為洲稱強摘果實不會甜 林智堅：林為洲想選

柯建銘會商黨團 福島食品解禁「要面對但沒有時間表」

蘇貞昌就任3週年 柯建銘發文致敬自曝超級粉絲

相關新聞

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商今年度中央政府總預算案，原本已初步達成共識通案刪減270億元，不過國民黨團總召費鴻泰突爆...

預言2年後柯文哲總統之爭 陳佩琪下戰帖：對手想黑家產「交給我」

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書曬閃一張與柯文哲背貼背的照片，對於柯將挑戰2024總統大位，陳佩琪說，她曾跟柯說，「選...

桃檢公務員曾到西堤拖延未通報 理由竟是「沒看新聞」

國內本土疫情延燒，桃園中壢西堤餐廳群聚已30多人確診，衛生單位緊急匡列員工顧客採檢，未料桃園地檢署1名公務員1月9日曾到...

陳金德指林姿妙圖利家族 縣府：機六用地變更過程合法

檢廉日前追查宜蘭縣府、羅東鎮公所涉弊一案，縣長林姿妙捲入風波遭列被告。前代理縣長陳金德今指出大羅東地區治水防災區段徵收案...

國民黨指控莊豐嘉威脅 華視晚間聲明：政治力干預新聞自由

國民黨立法院黨團要求華視檢討並終止與台灣事實查核中心合作，且指控華視總經理莊豐嘉威脅撤案，華視今晚發出聲明回應，強調與查...

控華視總經理莊豐嘉放話修理 藍黨團：不處理退出協商

立法院朝野黨團今協商111年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團總召費鴻泰指出，華視總經理莊豐嘉在與黨團協商預算提案時，出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。