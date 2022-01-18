華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商今年度中央政府總預算案，原本已初步達成共識通案刪減270億元，不過國民黨團總召費鴻泰突爆料，華視總經理莊豐嘉因不滿國民黨團的兩項提案，竟威脅黨團主任不撤案就開記者會修理。費鴻泰憤而表示，應先處理好此事再繼續協商，隨後與國民黨團書記長陳玉珍一同離席，協商喊卡。

根據國民黨團針對今年度中央政府總預算案所提第619、677案提案，國民黨團認為莊豐嘉在臉書表示國慶日為「為幽靈國慶生」，言論不當，且其擔任總經理期間，華視財務虧損擴大、收視率不振，與台灣事實查核中心合作業務中，資訊查證採雙重標準，顯示治理及經營能力有改進空間。國民黨因此要求，華視應檢討中止與台灣事實查核中心合作關係，減列1000萬元並凍結3000萬元預算，俟文化部向立法院教育及文化委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

費鴻泰在協商過程中爆料，莊豐嘉今下午威脅國民黨團主任，若不撤案就要開記者會修理國民黨。費鴻泰怒批，進立法院20多年，從沒有一個單位敢這樣要求黨團撤案，受政府委託經營媒體的人竟然可以這樣做？根本是把國民黨團當「塑膠」、「俗辣」，費鴻泰並要求，如果這件事沒有處理好，國民黨團就不繼續協商。陳玉珍也說，公然威脅在野黨的行為很不可取，如果部會群起效尤，國會尊嚴何在？

對於莊豐嘉的行為，柯建銘也表示相當訝異、無法接受，並透露他也對莊豐嘉不滿，「地制法他(莊豐嘉)一直修理我，很奇怪，但我都吞下去，他過去是媒體人，不懂政治運作」，柯建銘並說，「他要求仁得仁，就讓他求仁得仁」，該換就該換，一定會處理，不會護短。柯建銘也說，已打給文化部長李永得，請李前來說明。

李永得到場後表示，莊豐嘉的態度有欠妥當，這部分必須要去處理，不過公共電視精神就是政治不介入人事與新聞操作，文化部可要求董事會一個月內提出處理方案。

不過費鴻泰仍不滿表示，「氣得不知道要怎麼講」，要求協商停止，等民進黨團回去想要怎麼處理後，再來協商；柯建銘則緩頰，至少過完年或給一個月時間處理，希望繼續協商。但費鴻泰無法接受，憤而拍桌離席，陳玉珍隨後也跟著離開。

最後游錫堃裁示，朝野再溝通如何處理，希望當事人有所反省，今日協商到此為止，明天下午2點繼續協商。