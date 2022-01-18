被迫認購鳳梨釋迦 鄭麗文：國營事業成民進黨水果倉庫

鳳梨釋迦生產過剩，產銷缺口高達37萬箱、2200公噸，巿價約2億元，媒體報導，為解決龐大缺口，行政院要求各部會國營事業全數埋單，引發基層反彈。國民黨立委鄭麗文今在臉書吐槽，「國營事業變成民進黨的水果倉庫」，民進黨無法解決的問題，通通堆到國營倉庫，眼不見為淨？

鄭麗文指出，繼高雄市長陳其邁要求國營事業出錢8千萬元改建壽山動物園後，行政院又要求國營物事業為生產過剩的農產品埋單，民進黨不只當國營事業是提款機還當成水果倉庫，誇張行徑一而再、再而三發生，令人瞠目結舌。面對中國大陸抵制台灣農產品問題，政府應該正視、尋求解決根本辦法，而不是一味將水果放在同一個籃子裡，等到被抵制、產品滯銷就要求全民買單。

鄭麗文質疑，年年都有各式需求，產品銷不出去，難不成國營事業都要被迫吞下認購？台灣過去外銷農產品，一直都依靠中國大陸這個單一市場，如今大陸公告禁止鳳梨、釋迦、蓮霧進口，對台灣農產品外銷無疑是極大的衝擊。農產品滯銷確實讓人心痛，但如何幫助農民創造穩定的外銷通路、發展其他國家的市場，才是根本解決之道。未來還有4月的鳳梨、5月的芒果，不只水果，還有水產，到時國營事業會不會從去年幫忙銷售虱目魚，變成買石斑？

鄭麗文批評，農委會拓展外銷無方，對內產銷調節更是節節敗退，最終只剩收購這招，令人無言。如果政府不能針對問題大刀闊斧進行應有的改革，而讓類似的事件一再發生，又如何向辛苦的果農及全國的納稅人民交代？她要協尋蔡總統、行政院長蘇貞昌及農委會主委陳吉仲，核食改名、立委補選跑很快，農產品外銷問題從去年到現在，不見人影，只有嘴巴說說。