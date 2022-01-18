藍缺席修憲委員會 李貴敏：民進黨只是想過場
立法院修憲委員會今天初審通過攸關18歲公民權修憲提案，送交院會協商，國民黨持續缺席。藍委李貴敏今天表示，民進黨對修憲不過是想過個場，能過關當然好；就算不過，也可達到打擊國民黨等或特定人的目的，以取得政黨利益或個人私利，而非為國家長治久安發展。
李貴敏指出，修憲議題問題重重，加上民進黨在立法院穩定過半，握有絕對優勢；且善長操作議題、聲東擊西。近期不管是總預算逕付二讀，或地制法爭議，都能看到民進黨完全不按牌理出牌，靠國會多數碾壓過關的跡象。一旦降低修憲門檻，執政黨更可以為所欲為，劍走偏鋒，究竟民進黨想做什麼？會做什麼？台灣民主基礎會不會破碎？全民都很關心。
李貴敏說，憲法是國家的基本大法，修憲關乎國家基本架構調整，更應該好好研議並取得全民共識。如不經討論就直接碾壓過關，國家基本原則就會受到嚴重衝擊，對國家的穩定及長遠發展均非常不利。放任過半的民進黨恣意而為，任何情況都可能發生。走偏鋒對國家和人民都沒有任何好處，這也是國民黨之所以反對草率修憲，力主朝野盡快召開修憲國是會議，讓社會凝聚共識的原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言