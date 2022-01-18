鎮瀾宮董事長遭質疑 徐國勇：已發文要求提供組織章程

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，引發熱議。內政部次長陳宗彥日前說，部曾致電台中市政府，要求提供鎮瀾宮組織章程，但市府卻拒絕提供。內政部長徐國勇今下午出席新春揮毫活動前受訪表示，鎮瀾宮的主管機關是台中市政府，內政部已正式發出公文，請他們提供鎮瀾宮組織章程等資料，相信台中市政府收到公文後會提供。

內政部下午與中華民國書學會舉辦新春揮毫活動，徐國勇與書法大師張炳煌等人，一起寫下「壬寅添福氣，勇虎迎新春」。

徐國勇受訪時表示，鎮瀾宮是在地方政府註冊、成立的財團法人，陳宗彥之前指示民政司向台中市政府要資料，但台中市政府沒有給，因此前兩天又發出正式公文，請他們提供資料，相信等台中市政府收到公文後會提供。