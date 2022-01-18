消防節前夕頒消防最高榮譽「鳳凰獎」 蘇揆：表示敬意

明天就是1月19日消防節，行政院長蘇貞昌今天偕同內政部長徐國勇出席「110年鳳凰獎楷模表揚典禮」，鳳凰獎是消防最高榮譽獎項，今年共有72位獲獎。蘇致詞時表示，政府以最高規格舉辦，感謝消防同仁守護社會安全，強調政府會投入最大資源繼續支持消防同仁。

消防署每年都會在消防節前夕舉行鳳凰獎頒獎典禮，同時以最高規格舉辦相關活動，會先在前一晚舉辦晚宴，隔天早上由總統接見所有獲獎人，下午再至消防署大禮堂頒獎，向全國消防員和受獎的消防同仁表達最高的敬意。

今年共有72位獲獎者，包括30位消防人員、29位義消人員、13位志工，典禮上，由蘇貞昌親自頒發獎座及獎章給獲獎楷模，同時合影留念。

蘇致詞時表示，政府已增加消防人力、資源、更新車輛、增添器械及修法，讓消防同仁獲得更多保障；內政部長徐國勇也表示，已全面推動「訓練中心充實建置中程計畫」、「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」、「消防5G場域計畫」等計畫。

徐指出，政府同時積極照顧消防人員身心健康，在去年9月時函頒「消防機關因應重大災害事故創傷後壓力症候群指導原則」，建立重大災害事故創傷後壓力症候群個案通報轉介及復原機制，提供消防人員及義消，創傷後壓力症候群減壓等團體諮商，相關費用由消防人員醫療照護公益信託基金260萬元專案專款補助。