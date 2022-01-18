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檢方不起訴辜嚴倬雲銷毀資料 婦聯會決議不聲請再議

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
婦聯會前主委辜嚴倬雲。本報資料照片
婦聯會前主委辜嚴倬雲。本報資料照片

婦聯總會今天經臨時常會決議，就婦聯總會170箱資料被前主委辜嚴倬雲及三女辜懷如運走再加以銷毀一案，放棄聲請再議；但會依檢察官調查結果，要求返還未銷毀的十餘箱檔案資料。

婦聯總會表示，檢察官經詳盡調查後，於不起訴處分書確認：辜嚴倬雲及三女辜懷如明知該170箱資料為婦聯會所有之資料檔案，並非私人物品，仍因「別有他圖」而指示劉姓員工予以銷毀，以致嚴重影響婦聯會權益的事實。

婦聯總會說，但檢察官以辜嚴倬雲及三女辜懷如運走資料再加以銷毀主觀上「別有他圖」而非「變持有為不法所有」，且婦聯總會170箱資料「難認有財產交易上價值」，而認定不構成侵占及背信罪。

婦聯總會表示，至於事證明確的毀損罪，檢察官以黨產會在107年3月9日告發辜嚴倬雲及三女辜懷如之同日發布新聞稿，婦聯總會亦於當日發布新聞稿回應為起算日，最終以時效超過為由不予起訴。

婦聯總會表示，107年3月9日當日婦聯總會之新聞稿僅稱：「檢視黨產會新聞稿…婦聯會無從瞭解也無立場回應」；檢察官如何能延伸推定本會當日已知悉毀損之犯罪事實和行為人？另外，黨產會追究銷毀政治檔案違反促轉條例的部分，則因毀損之日早於該條例施行日，而不予追訴。以上檢察官之認事用法，婦聯總會實無法苟同，然既已詳載於不起訴處分書，自可留待社會及法界公評。

婦聯總會表示，婦聯總會對長期領導本會的辜嚴倬雲極為敬重；故當婦聯本會面臨黨產會追殺，而170箱資料下落不明，致使婦聯本會在與黨產會訴訟時陷於極為不利境地之際，仍不願相信辜嚴倬雲會對本會作出任何不利益之情事。

婦聯總會表示，110年10月14日，檢察官傳喚婦聯總會現任主委雷倩，明確告知相關人員所涉犯罪行為，並直接詢問是否提起告訴時，婦聯總會隨即召集常委會議，基於保護婦聯會之最大利益，以無記名投票決定提起告訴，以保留再議權。

今檢察官決定不予起訴的認事用法，婦聯總會雖難以認同；但不起訴處分書中，既已釐清並載明婦聯會歷史資料銷毀之原委及應負責任人員，婦聯總會乃經常委會決定不聲請再議。然婦聯總會將依檢察官不起訴處分書所記載之調查結果，發文索要尚在辜家保管中的十餘箱檔案資料，以保護婦聯會的合法利益。

黨產會 檢察官 辜嚴倬雲

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