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國民黨立委全缺席18歲公民權改革 民進黨：修憲打假球

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人謝佩芬。圖／民進黨提供
民進黨發言人謝佩芬。圖／民進黨提供

立法院今天召開修憲委員會，民進黨、民眾黨、時代力量三黨立委經討論後取得共識，將公民權從20歲降至18歲，國民黨立委未出席。民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨立委彷彿忘了自己的提案，不論是提案說明、公聽會舉辦以及審查會議，國民黨立委全部選擇缺席，這代表國民黨嘴巴說支持18歲公民權，實際上卻是在打假球，令人遺憾。呼籲國民黨勿因為一己之私，讓自己跟青年越來越遙遠，儘速回到委員會開會。

謝佩芬表示，立法院修憲委員會今天排審朝野立委所提出的75案修憲案，其中針對朝野有高度共識的「18歲公民權」部分，共同提出修正動議，修正動議的主要內容為中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，年滿18歲者，有依法被選舉之權。

謝佩芬指出，今天修憲委員會正式進行逐條討論，18歲公民權的改革是各黨派有高度共識的議題，尤其跨黨派不分藍綠立委都有提案修改憲法增修條文，要將參政年齡下修到18歲，其中國民黨委員提出了七個版本的修正案，但在修憲委員會的審查會議當中卻選擇缺席。

謝佩芬說，當前主要民主國家當中只剩下台灣的參政年齡還沒下降到18歲，立法院今日舉辦的修憲委員會除了缺席的國民黨立委外，民進黨、時代力量、民眾黨立委共同合作提出的修正動議得到出席委員的全部支持，這是台灣憲政史上難能可見的珍貴時刻。

謝佩芬表示，2015年台灣曾有機會通過憲政改革落實18歲公民權，卻因為國民黨堅持把18歲公民權與不在籍投票綁在一起而破局，致使修憲案無法通過立法院審議。而今年的修憲委員會開會至今，只見國民黨不斷以拒絕出席的態度面對修憲案，讓人憂心台灣的珍貴憲改時刻是否會再度毀於國民黨的一黨之私。

國民黨 修憲 謝佩芬

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