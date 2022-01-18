臨時會修憲太過倉促？ 藍抱怨不受尊重

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】臨時會適合討論修憲嗎？國民黨立委李貴敏受訪時說，修憲總共有70幾個提案，民進黨卻要在短短幾天臨時會就要討論，非常不適當；綠委鍾佳濱則希望國民黨儘速回歸修憲議程，綠委許智傑也認為，修憲與公投不同，不會影響選務進行。但師大政研所教授曲兆祥受訪時則認為，除了18歲公民權有共識以外，其他部分在野黨仍有爭議，臨時會修憲仍太過倉促。

藍控綠不合程序

立法院近日臨時會正討論修憲，但國民黨拒不出席修憲公聽會，遭民進黨批評蓄意杯葛。但李貴敏受訪時指出，立院由民進黨召開修憲會議時，以國民黨立委「晚到2分鐘」為由，搶先占主席台排定修憲委員會議程，這是完全違反程序、不尊重在野黨的行為，「根本沒有達成社會共識，不可匆促修憲。」她說。

李貴敏也提到，修憲共有70幾個提案，但依照民進黨卻只有5場公聽會，怎麼可能有時間充分獲得社會共識？而且民進黨過去總預算、地制法逕付二讀已有前車之鑑，加上才反對公投綁大選，卻又要臨時會通過修憲，年底綁大選，完全是雙標，「對自己有利的就同意。」

綠盼藍加入討論

國民黨立委陳玉珍也說，國民黨團不反對修憲，也有具體主張如：為凝聚高度共識，主張召開修憲國是會議，要求恢復閣揆同意權、18歲公民參政權與不在籍投票、環境權與動保權入憲；為避免有權無責亂象一再發生，總統要定期到國會進行國情報告等，但民進黨在6日首次會議就自行推舉主席、決定議程，完全違反程序正義。

不過民進黨立委鍾佳濱指出，很希望國民黨採取政黨合作的方式，在修憲議題上，與各政黨共同推動包括18歲公民權在內的其他各項修憲提案。他呼籲各政黨能在表達不同主張後，各自求同存異，因為修憲是一個非常高難度的工程，希望能夠透過政黨合作，在有交集、有共識的議題上，努力來推動修憲。

修憲綁大選自打臉

立院18日也在國民黨缺席的情況將「18歲公民權」提案送交院會，綠委陳亭妃也說，每個議題都可以討論，不希望這次修憲沒有進展，國民黨自己也有提案，不應該缺席，才能針對修憲門檻降低、甚至是我國領土範圍等議題進行討論。綠委許智傑也說，修憲與公投不同，門檻高、案件數量少，綁大選不會影響選務進行。

但曲兆祥受訪時提到，除了18歲公民權以外，其餘修憲議題根本沒有獲得明顯共識，且臨時會就是要處理「臨時性的議題」，但修憲事關重大，不應該在臨時會就匆促決定。他也指出，民進黨才剛反對完「公投綁大選」，現在卻又要修憲複決綁大選，「只是為了配合年底選舉炒作而已。」他感嘆。

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