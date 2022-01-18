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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

時代力量擬提苗栗、屏東縣長候選人 26歲選將對戰黃捷

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量今公布年底大選第三波提名名單，其中在高雄市鳳山選區派出26歲的高雄黨部鳳山區執行長顧崇德參選議員，將與時代力量前黨員、市議員黃捷競逐。圖／時代力量提供
時代力量今公布年底大選第三波提名名單，其中在高雄市鳳山選區派出26歲的高雄黨部鳳山區執行長顧崇德參選議員，將與時代力量前黨員、市議員黃捷競逐。圖／時代力量提供

時代力量今公布年底大選第三波提名名單，著重南台灣地區，提名人以政治素人居多，其中在高雄市鳳山選區派出26歲的高雄黨部鳳山區執行長顧崇德參選議員，將與時代力量前黨員、市議員黃捷競逐。而在縣市長提名部分，黨主席陳椒華表示，苗栗縣不會缺席，屏東則在持續接觸意願高的候選人。

時代力量今公布名單中，議員參選人包括台南市第八選區李冠霖、高雄市第三選區黃思學、第十選區湯茹婷、鳳山區顧崇德、屏東縣屏東市李承育，另還有高雄市岡山區石潭里里長參選人廖偉翔、屏東縣來義第一選區鄉民代表參選人許齡心。

陳椒華表示，前兩周時代力量舉行了兩場提名記者會，分別介紹了北部、中部、東部區域，一共17位地方公職人員參選人，今再推出南部區域的參選人，時力將和他們一同並肩奮鬥，並持續網羅優秀人才，推出更多適合人選，期許能在地方遍地開花，提供選民更多、更好的服務。

對於縣市長提名部分，陳椒華表示，苗栗縣黨部主委、縣議員宋國鼎已說過，苗栗縣長選戰時力不會缺席，在屏東縣長部分，時力也持續接觸意願高的候選人。另外，陳椒華提到，原定1月23日舉辦的黨慶，受疫情影響延期，下一波提名公布日期會再確認。

時代力量 屏東縣 陳椒華

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