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感謝消防英雄 蔡英文：5年增補3000人 明年如期達標

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「110年鳳凰獎楷模得獎人」，她肯定所有消防人員的貢獻及付出。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「110年鳳凰獎楷模得獎人」，她肯定所有消防人員的貢獻及付出。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「110年鳳凰獎楷模得獎人」，她肯定所有消防人員的貢獻及付出，她表示，政府設下的5年增補3000人目標，目前達成率已經超過6成，明年將會如期達標，並預計比原目標多增補101人，後續將定期檢討持續增補消防人力。

蔡總統致詞時表示，明天就是「119消防節」，每一年消防節的前夕，她都一定要和「鳳凰獎」楷模見面，代表國人當面向大家的努力付出，致上最深的敬意和感謝。藉這個機會，她也要向全國的消防、義消、防火宣導、救護，以及災害防救的志工朋友們表達祝福和感謝。

蔡總統說，每當民眾需要救援，第一個動作就是撥打119，這個時候，消防弟兄姊妹就會穿起沉重的裝備立刻出動。不論救難環境多麼險惡艱辛，大家都勇往直前、全力救援，令人敬佩。除了前線救援的消防人員，義消弟兄姊妹、救護志工及災害防救團體，也會在現場協助處理救援工作，是非常重要的後勤支援，「大家都辛苦了」。

蔡總統提到，防火宣導的夥伴則是幫忙宣導各項火災預防措施，讓民眾了解學習逃生避難的方式，是防患未然的大功臣，不僅降低火災事故的發生，也減少傷亡，非常感謝大家。

蔡總統指出，為了強化災防應變能力及讓消防弟兄姊妹在值勤時更有保障，政府也推動了許多計畫。像是全額補助汰換，對各地20年以上的老舊消防車進行汰換，投入12億2千4百萬元經費，共購置97 輛消防車，就是希望給消防弟兄姊妹最大的支持。

蔡總統指出，在大家關心的消防人力上，政府設下的5年增補3000人目標，目前達成率已經超過6成，明年將會如期達標，並預計比原目標多增補101人，後續將定期檢討持續增補消防人力。

最後，蔡總統說，新的一年，她要請大家繼續努力保障民眾安全。除了再次恭喜大家獲得表揚，也感謝大家的付出，祝福大家新年快樂。

蔡英文 消防員

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