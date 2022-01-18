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網友籲資深藝人方芳剪掉健保卡 陳時中：不要看(病)就好

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
指揮中心記者會。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心記者會。出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

資深藝人、「女丑之王」方芳接受中國中央廣播電視總台訪談時，表明希望中國大陸能好好出手教訓台灣，甚至語出驚人表示：「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。」不過有網友發現方芳拿的是中國大陸核發的台灣居民居住證，回台仍能繼續享用健保，應剪掉健保卡。被問及方芳是否應剪卡，衛福部長陳時中表示，「不不用剪掉啦！不要看(病)就好了。」

方芳日前在社群上曝光已領到中國公民身分證，開心宣布這個喜訊。她更在訪談中提到，自己雖然在台灣長大，但如今台灣的狀況讓她不忍心看，直言期望兩岸能統一。她更說「小孩講道理，就可以聽一聽；小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害。所以我期待，我真的非常期盼，看到兩岸統一的那一天。」

但有網友發現方芳只要不放棄中華民國國籍，還是能繼續享用健保。對此，方芳則表示自己不在乎，「那健保卡又不是你恩賜給我的，你說我要剪掉，憑什麼你要我剪掉我就剪掉。」

健保卡

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