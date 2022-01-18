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張麗善遭調查 國民黨：用事實破解雲林蘇家政治表演

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委凌濤。本報資料照片
國民黨文傳會主委凌濤。本報資料照片

對於三名監委將至雲林縣政府，調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地案。國民黨文傳會主委凌濤今反擊，自已身為雲林人最清楚，「雲林蘇家」是北港有名的的政治家族，多位成員曾任雲林縣議員、省議員、國大代表，一家人占有各種政治資源及舞台，原來在民進黨眼中這些還不夠稱上「政治家族」？過去家族先人對公共事務的參與，不能構成今日後代子孫鴨霸亂政的正當理由。

凌濤指出，回顧整起事件脈絡，張啟盟是在2018年向「民進黨李進勇執政時期」的雲林縣府申請農業經營計畫並通過才開工，後續申請變更設計，張麗善也於2020年1月17日主動接受檢舉並展開會勘清查，更於1月22日就開罰，蘇治芬卻在當年1月30日才於臉書公開「爆料」，製造她讓縣府「被動處理」的假象，實在是政治表演高手。

凌濤進一步歷數，蘇治芬此次舊案新炒，1月4日發文「下架張家」在先，監察院隔日火速發出函文，但實際上該案早在去年9月就移送地檢署偵辦，張麗善的雲林縣府不但未曾包庇，更是秉公處理，「監察院添油加醋是在回應誰的要求？」讓人不禁回想起當初民進黨任命監院人事案，就是爭議性極高的「綠油油報恩名單」，此次南下的三位監委當中，更有前時代力量創黨元老、不當黨產委員會主委林峯正之兄林郁容，曾任扁政府行政院政務委員的林盛豐，很難不令人質疑此次調查的公正客觀，是否有政治因素介入。

雲林 民進黨 凌濤

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