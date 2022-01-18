屏東綠營熱戰 周春米：莊瑞雄別把不支持者都打成魔鬼

民進黨屏東縣長初選白熱化，傳出國民黨地方派系介入初選，支持立委周春米，周春米今天在震傳媒專訪澄清，「沒有國民黨介入初選，我要嚴正否認」，她是屏東女兒，當律師時就不分黨派服務，累積大家的信賴，才會有不分藍綠的朋友來支持，不是國民黨介入初選，若國民黨朋友支持她，她也很感謝。

震傳媒主持人黃光芹問及，對手莊瑞雄說出與魔鬼共舞，會不會影響初選？周春米說，她維持「淑女風度」，說「他言重了、快人快語」， 有些朋友說莊瑞雄急了，但她要告訴莊「不要把地方上沒支持你的人打成魔鬼」 、「要去想想看做了什麼事情？讓人支持，讓人信賴。」像是莊瑞雄有資深政治歷練就是本事，每個人有每個人強項優勢。

對於傳出國民黨介入初選，周春米強調，不分黨派支持她，有很多都是以前當律師時的情份、信賴，三個候選人，鄉親覺得這屏東女兒可親近，被交代工作可以拚命做，不要一刀切，以訛傳訛，說是國民黨介入，她很自豪都是一步一腳印累積起來。

針對屏東縣長潘孟安日前曾公開力挺周春米，對手莊瑞雄批要求行政中立和不能指定等語，周春米回應，第一，潘孟安縣長所說的「指定」代表的是「信賴與推薦」，因為民進黨不管是誰要參選都必須先公告、登記、協調，甚至是辯論，所以何來「指定」？莊瑞雄也可以在台北發表他的意見跟想法，大家公平競爭。

莊瑞雄還曾要求潘孟安「行政中立」，周春米回應，莊瑞雄也是法律出身，對於「行政中立」所代表的意思應改很清楚。周春米舉例，像是台中市政府在處理顏寬恒違建事務時，是否有行政處份上的瑕疵，這才代表行政中不中立。

周春米強調，「我並沒有涉及任何案件，或是行政上受到包庇，潘孟安只是以縣長的高度、選民的信賴來公開支持我，這並不代表行政不中立」。

黃光芹問及，是否民調落後苦苦追趕？周春米則說，每個立委做得民調都不同，但她自己做的民調不是這樣，民調是要去算選戰策略，去年一月開始，她兩月就做一次，知名度、支持度都是穩定上升，目前成績算領先。