黃裕鈞受邀美智庫演說 為國民黨在野首次受邀有黨職者

正於華府籌備國民黨駐美代表處的國際部副主任黃裕鈞，本周一受邀至全美最有影響力的智庫之一「布魯金斯研究院」（Brookings Institution）參加閉門研討會發表演說，為國民黨在野以來首次受邀具有黨職的講者。

因美國嚴峻疫情，此次研討會改為線上視訊連線，由美國前國安會亞太事務主任、現任布魯金斯學會外交政策項目研究員暨Michael H. Armacost項目主席何瑞恩（Ryan Hass）擔任主持人。會中由黃裕鈞對與會來賓發表演說，就台美關係、國際外交情勢發展等交換意見，並接受現場提問。

黃裕鈞表示，國民黨作為忠誠的在野黨，立志於深化美台外交關係，黨主席朱立倫上任以來全力重新建立與美方溝通的管道。赴美一個多月來，他代表傳遞國民黨所捍衛的民意及自由民主價值，也確保來自台灣的不同觀點都能在華府得到充分討論。他強調，朱在立倫華府有很多老朋友，許多聲音對他重掌國民黨給與祝福，也希望能早日與他在華府碰面。

「布魯金斯研究院」位於美國華盛頓特區，多次拿下全球智庫排名第一名，主要研究社會科學，特別是著重全球經濟發展、都市政策、政府、外交政策等重大議題。