張麗善弟弟濫墾國土案公務員遭施壓？張：不實指控

針對雲林縣長張麗善的弟弟張啟盟涉濫墾國土案，立委蘇治芬今天在臉書指當年承辦公務員原要把該案移送法辦卻被擋下「豈有姐姐移送弟弟法辦之理」。張麗善今天指蘇的「施壓說」是羅織罪名的不實指控，對於挾怨報復的言論，她將不再回應。

雲林縣長張麗善的弟弟張啟盟2020年涉嫌竊占濫墾山坡地並違法開挖，上月間被雲林地檢署依違反水保法起訴，監察院也將於下周到雲林調查。

對此，立委蘇治芬今天凌晨在臉書指縣府公務員疑遭施壓，蘇治芬指出，張啓盟被起訴案，歴經二年，縣府主管單位是水利處，去年基層公務員曾上呈「移送法辦」公文，結果簽呈被退回。後來傳出「上面很生氣」開了兩張單罰12萬元就沒下文，原因是「豈有姐姐移送弟弟法辦之理」。至於承辦人是否有被叫去駡過？恐怕得當事人自己對監委解釋清楚。

雲林縣長張麗善在蘇治芬發布臉書後，也在臉書說明指出，縣府一貫態度「依法行政」有違規就開罰，有違法就移送。縣長職責不會因對象是誰而有任何改變，即便是自己的弟弟，若有違法ㄧ樣從嚴處理。所以為讓外界信服，縣府去年9月13日主動將張啟盟移送偵辦。她強調，她尊重司法及監察院，若有違法，毋枉毋縱，從嚴從速辦理。