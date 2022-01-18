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柯文哲稱有人炒作要打高端 梁文傑貼大排長龍影片打臉
衛福部長陳時中日前稱太太抱怨第3劑想打高端卻找不到地方打，引發北市長柯文哲回應說有人故意炒作要打高端。但台北市議員梁文傑今在臉書貼出北市中心診所外大排長龍要打高端疫苗的影片，並說很多人是因次蛋白副作用較低，「是理性選擇，不是盲目挺台灣」。
對於柯文哲指有人故意炒作說要打高端疫苗，梁文傑今天在臉書表示，中心診所提供高端現場掛號，結果大排長龍...，第三劑高端搶手，很多人是因為次蛋白副作用較低，是理性的選擇，不是盲目挺台灣。梁也提到，經不斷反映，台北市立聯合醫院12個院外門診區將立即增開高端疫苗服務。
台北市副市長蔡炳坤今天也表示，台北市的醫院一直都有門診預約與現場掛號，因接種需求不多，所以開設的量能相對較少。至於追加劑第三劑開放接種以來，民眾需求微增，北市府也會隨即適時因應需求，提供民眾接種選擇。
蔡炳坤說，上周1月10日至15日北市高端疫苗共計接種2855人；本周1月17日至22日提供3560劑，接種中。
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