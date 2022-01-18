日本前防衛副大臣：蔡英文不屈服中國 決心令人敬佩

日本前防衛副大臣中山泰秀今天指出，蔡英文總統曾說「針對來自中國壓力不會屈服，也會面對中國野心」，值得日方注意，蔡總統這決心很敬佩，民主國家都要共同抑制中國冒險主義及野心力量。

民進黨立委王定宇與中山泰秀今天發起台日安保夥伴關係論壇，包括自民黨眾議員田畑裕明、民進黨立委趙天麟、林靜儀等人皆參與，以視訊會議進行。

中山泰秀說，50年前，日本、中國簽訂和平條約，日本政治家所做的判斷到底正不正確，他充滿問號，熱愛自由民主的日本與一黨獨裁中國簽訂和平條約，很令人質疑，且通常是戰爭的兩國要簽訂友好條約，但二戰當時交戰的是中華民國，中華人民共和國是不存在，日本如何與不存在的中華人民共和國，簽訂友好條約？

他說，他的父親也是國會議員，當年國會討論簽訂日中友好條約時，當時父親與五個有志一同的議員，毅然反對，他深受父親影響從政，認為深愛自由民主自由日本應該跟台灣交往。

中山泰秀說，具體作為就是，經濟安全保障法律確保半導體等供應鏈安全很重要，也欣聞台積電要在日本投資，有正面助益，日本跟台灣應建立類似同盟概念，美國陸海空軍事演習，也可邀請台灣參加聯合軍事演習，另外日本可針對網路的空間電磁波、宇宙等領域，加強合作。

林靜儀在會上也提到中國發出的假訊息攻擊與日俱增，中山泰秀說，針對中國偽造情報，日方應與台灣交換情報，已超過國界，共同合作才能貢獻國際社會。

他舉例，烏克蘭2014年因俄羅斯侵略產生危機 ，經過美國、烏克蘭政府研究，俄羅斯透過網路安全對烏克蘭影響，而他去年參與選舉也收到偽造情報 ，甚至殺人預告攻擊，還自備個人保鑣保護自已，警方調查後，發現攻擊端居然從香港來，網路系統已威脅到日本。