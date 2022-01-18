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民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

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親民黨將提名楊石城遺孀郭美秀 衝擊基隆議員選情

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部前執行長施偉政（中）今年捲土重來。圖／取自施偉政臉書
民進黨基隆市黨部前執行長施偉政（中）今年捲土重來。圖／取自施偉政臉書

基隆市第四選區（中山區）因有北二高交流道，大型建案、集合式住宅林立，選民結構外來及通勤人口多，交通問題是居民關注的重點，親民黨近日決定提名已故巿議員楊石城遺孀郭美秀，由於民進黨基隆市黨部前執行長施偉政、無黨籍張哲源都捲土重來，競爭激烈。

中山區議員應選4席，國民黨現任有宋瑋莉、莊敬聖，民進黨有張秉鈞，無黨籍巿議員楊石城則於任內病逝。中山區內大型建案不斷增加，新舊大型集合式住宅林立，讓選民結構變得複雜。

當過4屆議員的楊石城，前年11月因罹患胰臟癌病逝，2014年拿下8120全市七區最高票，2018年拿下5711票，也是中山區最高票。楊石城的遺孀仁正里前里長郭美秀，去年宣布參選議員，以慰楊石城在天之靈，黨主席宋楚瑜曾到場加持打氣。

楊石城生前10多年來送愛心便當的堅持，幫助很多弱勢家庭，他與郭美秀創立愛心協會，每周多天免費提供熱騰騰的愛心便當給中山區獨居長輩、弱勢，還開辦免費機車考照特訓班，讓很多人感懷，被視為強棒。

民進黨資深前議員張錦煌、施世明本屆同時交棒，由第二代參選，但只有張秉鈞順利接班，張秉鈞原來就是辦公室主任，跑行程、會勘對地方事務非常積極，無縫接軌；施偉政則以些微票數落敗，他後來接任民進黨基隆市黨部執行長，勤跑基層多年，重新布局，已辭黨職專心打選戰。

宋瑋莉是前議長，出身政治家族，公公林文龍曾經連任8屆議員、丈夫林家輝曾任2屆議員，宋瑋莉爭取6連霸，基層耕耘深，社團人脈廣，會勘大小事相當認真。莊敬聖地方事勤跑，緊盯交通及公共建設。

無黨籍張哲源本屆競選巿議員落敗，今年也再披戰袍，他是成大環工碩士，主張環保、淨灘理念，爭取選民認同。民眾黨預估也會提名人選，立委邱臣遠表示，目前仍在黨內初選，近日即會明朗。

議員張秉鈞勤跑行程、會勘，對地方事務相當積極。圖／取自張秉鈞臉書
議員張秉鈞勤跑行程、會勘，對地方事務相當積極。圖／取自張秉鈞臉書
無黨籍張哲源今年再披戰袍，捲土重來選議員。圖／取自張哲源臉書
無黨籍張哲源今年再披戰袍，捲土重來選議員。圖／取自張哲源臉書
議員宋瑋莉是前議長，出身政治家族，爭取6連霸，基層耕耘深，社團人脈廣。圖／取自宋瑋莉臉書
議員宋瑋莉是前議長，出身政治家族，爭取6連霸，基層耕耘深，社團人脈廣。圖／取自宋瑋莉臉書
議員莊敬聖地方事勤跑，緊盯交通及公共建設。圖／取自莊敬聖臉書
議員莊敬聖地方事勤跑，緊盯交通及公共建設。圖／取自莊敬聖臉書
親民黨近日決定提名病逝楊石城（左）遺孀郭美秀（右），衝擊中山區選情。圖／本報資料照片
親民黨近日決定提名病逝楊石城（左）遺孀郭美秀（右），衝擊中山區選情。圖／本報資料照片

民進黨 基隆 宋瑋莉

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