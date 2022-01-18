親民黨將提名楊石城遺孀郭美秀 衝擊基隆議員選情

基隆市第四選區（中山區）因有北二高交流道，大型建案、集合式住宅林立，選民結構外來及通勤人口多，交通問題是居民關注的重點，親民黨近日決定提名已故巿議員楊石城遺孀郭美秀，由於民進黨基隆市黨部前執行長施偉政、無黨籍張哲源都捲土重來，競爭激烈。

中山區議員應選4席，國民黨現任有宋瑋莉、莊敬聖，民進黨有張秉鈞，無黨籍巿議員楊石城則於任內病逝。中山區內大型建案不斷增加，新舊大型集合式住宅林立，讓選民結構變得複雜。

當過4屆議員的楊石城，前年11月因罹患胰臟癌病逝，2014年拿下8120全市七區最高票，2018年拿下5711票，也是中山區最高票。楊石城的遺孀仁正里前里長郭美秀，去年宣布參選議員，以慰楊石城在天之靈，黨主席宋楚瑜曾到場加持打氣。

楊石城生前10多年來送愛心便當的堅持，幫助很多弱勢家庭，他與郭美秀創立愛心協會，每周多天免費提供熱騰騰的愛心便當給中山區獨居長輩、弱勢，還開辦免費機車考照特訓班，讓很多人感懷，被視為強棒。

民進黨資深前議員張錦煌、施世明本屆同時交棒，由第二代參選，但只有張秉鈞順利接班，張秉鈞原來就是辦公室主任，跑行程、會勘對地方事務非常積極，無縫接軌；施偉政則以些微票數落敗，他後來接任民進黨基隆市黨部執行長，勤跑基層多年，重新布局，已辭黨職專心打選戰。

宋瑋莉是前議長，出身政治家族，公公林文龍曾經連任8屆議員、丈夫林家輝曾任2屆議員，宋瑋莉爭取6連霸，基層耕耘深，社團人脈廣，會勘大小事相當認真。莊敬聖地方事勤跑，緊盯交通及公共建設。