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機六用地遭疑圖利 林姿妙親上火線駁斥 痛批政治追殺

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，今天召開記者會回應外界質疑。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，今天召開記者會回應外界質疑。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，面對外界諸多質疑，今天早上開記者會回應。她表示，嚴格遵守偵查不公開原則，無法說明相關帳戶的金流；提及有人放消息給特定媒體、企圖影響輿論、影響辦案，痛批「政治追殺」；至於機六用地，全部經法定程序，「哪來的圖利？」林姿妙強調，連日追殺已嚴重影響其信譽，對此表達嚴正抗議，全力捍衛自己的清白。

宜蘭縣政府今天早上臨時召開記者會，林姿妙親上火線回應連日各界質疑。對於媒體報導帳戶金流異常進出，她表示，已向檢方說明相關帳戶的金流，嚴格遵守偵查不公開的原則，無法說明細節。她說，如果法律允許，「一定願意公開所有的帳戶，跟大家說明。」

再者，林姿妙認為，拘束被告卻不拘束其他人，不斷放消息給特定媒體，企圖影響輿論；不但嚴重影響辦案，也是政治撲殺。她強調，「我一向尊重法律、尊重制度，對連日來的行為，表達嚴正的抗議。」

至於機六用地，林姿妙說，都委會變更為住宅區，是為減低縣政府的財政負擔，但亦會有意見，全部都經過法定程序，現在還是原編定，也就是機關用地，「哪來的圖利？」直呼是羅織罪名、打政治烏賊戰。

最後，林姿妙說自己一生簡單做人、認真做事，連日追殺已經嚴重影響其信譽、打擊基層公務人員的士氣。對此，她再次表達嚴正抗議，強調全力捍衛自己的清白，也請司法、外界還她一個公道。林姿妙語畢，深深一鞠躬後快步離開現場。

林姿妙 記者會 宜蘭

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