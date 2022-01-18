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抗中威脅 日本前防衛副大臣：訂台灣關係法時機成熟

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
日本前防衛副大臣中山泰秀。彭博
日本前防衛副大臣中山泰秀。彭博

日本前防衛副大臣中山泰秀指出，面對中國以武力、經濟來改變現狀、干涉各國內政，身為民主國家的日本需要採取行動，日本制訂類似美國台灣關係法時機已成熟，也多次交換意見，希望在台日關係團體的智慧下，能夠撰寫相關成果。

民進黨立委王定宇與中山泰秀今天發起台日安保夥伴關係論壇，包括自民黨眾議員田畑裕明、民進黨立委趙天麟、林靜儀等人皆參與。

趙天麟提出，過去美國的斷交，讓台灣措手不及，美國臨時成立台灣關係法，是單方面的立法，台灣沒應對法律，若台日要加強交流，在日本要推台灣關係法，在台灣也要推動日本關係法，提升雙方關係，加強雙邊各領域合作，建立日常溝通平台和提升雙邊部會對話層級等。

中山泰秀說，日本政府對台灣的立場受到日中相關協議的規範，他擔任防衛副大臣時期，也曾對制訂台灣關係法進行了解，但日本政府立場無改變 ，雙方交流維持在非政府的民間活動，希望兩岸問題透過對話、和平方式解決，但已不符現況。

中山泰秀說，中國以武力、經濟試圖施壓各國，企圖改變現狀，甚至認為干涉各國內政是有效手段，才會用這方法企圖改變現狀，日本應制訂類似美國的台灣關係法，他覺得時機成熟，透過各種場域，大家有志一同，討論法案、草案條文撰寫，他也針對台灣關係法多次交換意見，日本國會有跨黨派議員聯盟，自民黨也有促進台日關係團體，相信能夠撰寫相關成果。

田畑裕明指出，針對台灣關係法，自民黨內同志持續交換意見，希望在文化、經濟上共同達到成果；他也認為台灣參加WHO非常重要，公共衛生不該出現地圖上的空白，台灣控制疫情也值得學習。

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