18歲公民權完成初審！朝野3黨團達共識共提修憲版本

立法院修憲委員會今進行修憲提案逐條討論，國民黨團仍未出席，不過民進黨團與民眾黨團、時代力量黨團達成共識，以修正動議共提18歲公民權修憲版本，經表決無人反對，18歲公民權完成初審，將送院會表決。

3黨團共提的18歲公民權版本，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權，憲法第130條之規定停止適用。

民進黨團幹事長劉世芳指出，感謝民眾黨立委張其祿跟時力立委邱顯智，對於18歲公民權的概念跟民進黨非常相近，三方也達成共識，共同提出修憲版本；民進黨立委管碧玲表示，18歲公民權有非常多版本是修正憲法增修條文第一條之一，逐條討論時第一條就會討論到，很高興時代力量、民眾黨及民進黨可以有共識版本。

張其祿表示，18歲公民權已是國人、社會共識，修憲過程只是在談條文要擺在哪裡，屬技術性問題，經跟民進黨、時代力量磋商，版本差異不大，克服技術細節後，將提案送出委員會。

邱顯智表示，18歲公民權已落後其他國家太久，幾乎快獨步全球，20歲公民權是70年前憲法的規定，應該要與時俱進，跟民進黨還有民眾黨朝野協商出一個版本後，希望能夠趕快能夠讓它出立法院，交付公民投票。