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民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

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民調滿意度墊底 朱立倫：過錯都由我承擔

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
國民黨主席朱立倫（右）今天上午在同黨籍立委翁重鈞陪同下採訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天上午在同黨籍立委翁重鈞陪同下採訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影

國民黨主席朱立倫今南下嘉義縣，為年底縣市長選戰布局，與黨代表和基層民眾座談。朱提到嘉義縣是艱困選區，但也強調國民黨必須一步一腳印，從基層做起，「只要努力就有希望」，盡力獲選民認同。

媒體民調朱立倫滿意度僅21%，在諸多政治人物中墊底，朱立倫回應，「我不是候選人」，所有候選人民調越高越好，做不好的責難都到他身上，「過錯都由我承擔」。

朱立倫今南下嘉義縣開基層民意座談會，上午10點15分趁閒暇之餘，由同黨籍立委翁重鈞、國民黨議會黨團書記長、議員李國勝陪同，參拜朴子配天宮。

朱立倫說，今南下嘉義跟基層座談交換意見，國民黨需要一步一腳印，從基層做起，雖然嘉義對國民黨而言是最艱困選區，但「我們只要肯努力就有希望」，認真就會獲得大家的認同。

朱立倫也提到新北市長侯友宜的老家就住旁邊，他說，侯認真努力獲得新北市民和全體國人認同，只要大家肯努力就有希望。

朱立倫表示，希望更努力讓國民黨推派所有候選人獲得民眾認同，尤其今年底選舉，最艱困的嘉義、南部，需要一起努力，獲得更多選民認同。

國民黨主席朱立倫（中）今天上午在同黨籍立委翁重鈞（右）陪同下採訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天上午在同黨籍立委翁重鈞（右）陪同下採訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天上午在同黨籍立委翁重鈞（右）陪同下採訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天上午在同黨籍立委翁重鈞（右）陪同下採訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影

朱立倫 嘉義

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