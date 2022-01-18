斯洛維尼亞與我洽談設代表處？外交部：務實與世界往來

斯洛維尼亞總理楊薩近期接受印度媒體訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。外交部發言人歐江安今天表示，外交部秉持開放務實態度跟全世界理念相近夥伴，積極交往互動，尋求強化雙方實質互動的機會，對於楊薩表達互設代表處一事，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

印度DD India電視台昨天播出楊薩視訊訪問。楊薩指出，斯洛維尼亞正​​努力與台灣建立更進一步關係，雖然不會是大使館，但將與許多歐盟成員國的代表處相當。

歐江安表示，楊薩是台灣多年的友好朋友，也曾數度訪問台灣，對於他針對當前國際局勢發表的真知灼見，外交部表達高度歡迎和誠摯感謝。斯洛維尼亞和台灣有密切經貿交流，去年曾共同舉辦產業交流會暨貿易洽談會，持續拓展商機和合作。

歐江安指出，兩國也曾舉行衛生部長視訊會議，就雙方防疫政策和作為交換經驗。此外斯洛維尼亞去年擔任歐盟輪值主席期間，楊薩也曾致函歐盟會員國，表達力挺立陶宛和台灣發展關係，展現對於台灣真誠的友誼和堅定支持。

歐江安說，對於互設代表處一事，外交部將持續與包含斯洛維尼亞在內的全球民主夥伴深化各領域交流，共創互惠互利且具韌性的緊密夥伴關係。