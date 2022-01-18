被年輕人問2024國民黨派誰最好 趙少康：當然是我

中廣董事長趙少康今天出席立法院「第四屆國會青年體驗營」活動，被青年朋友問到2024國民黨派誰參選最適合，趙少康回答：「當然是我」。會後趙受訪笑說，「我不這樣回答，我怎麼回答？」他當然覺得自己適合，如果不覺得自己適合幹嘛出來呢？一個人總要有自信嘛。

趙少康表示，總統初選有一定的程序，按程序走就是了，「只要程序是公平的」。趙強調，他去年年初就表態了。

媒體詢問，外傳出深藍在箝制黨中央的手腳，阻擋日本核食開放，讓黨內陷入紛爭。趙少康說，任何一個黨都是要包容、有容乃大，一個黨會有各種不同的聲音和立場，怎麼樣把這些立場集合起來取得共識，發揮最大力量，這是任何一個黨都會面對，也必須要解決的問題。

趙少康解釋，深藍為什麼會變成國民黨黨員？一定是有他很堅定的理念。所以一個政黨或政治人物必須要能夠照顧基本的黨員，同時要擴展去爭取中間的選民，任何政黨都是這樣子的。光靠基本的群眾是不夠的，但沒有基本的群眾也爭取不到中間選民，或是為了中間選民放棄基本群眾，那也很難。他認為必須要兼顧，既然有基本群眾，也要有中間選民。