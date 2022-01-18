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藍營視嘉義艱困選區 翁重鈞：不排除與他黨合作

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
國民黨籍立委翁重鈞（左起）今上午陪同黨主席朱立倫參訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨籍立委翁重鈞（左起）今上午陪同黨主席朱立倫參訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影

國民黨不分區立委翁重鈞今上午陪同黨主席朱立倫參訪嘉義朴子配天宮，被問到藍營年底嘉義縣長布局，翁坦言，嘉義縣是艱困選區，不排除與任何黨籍人士合作，會與基層取得共識後再做決定。

朱立倫今上午南下嘉義縣，與基層黨代表座談，為年底縣市長選舉備戰，閒暇之餘也參拜朴子配天宮，全程由同黨籍立委翁重鈞、議員李國勝陪同。

針對年底選舉布局，翁重鈞說，黨中央目前有些考量，目前仍在討論幾位人選，會與基層取得共識，推出1個較有勝選機會候選人，不排除與任何黨籍人士合作，未來將有策略性規畫。

有媒體提問，國民黨面臨重大選舉常延遲推派候選人，翁重鈞說，嘉義縣算艱困選區，相對尋覓人選方面會遭遇較大困難，今年面臨同樣困境。上次立委選舉在山區，「我們有1個比較成功合作模式」，這次也希望用較彈性方式推派人選，黨部會盡早布局，溝通協調，整合在野力量，如何將「反對霸權」力量集結，為嘉義縣繁榮發展共同努力。

媒體提問是否找前立委林國慶回鍋選山區立委，翁重鈞重申，到目前為止不排除任何人選或政黨。自己是否再次出征，翁則說，上屆起便擔任「抬轎」角色，此次應該會站在輔選立場。

國民黨主席朱立倫今上午南下參訪嘉義朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨主席朱立倫今上午南下參訪嘉義朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨籍立委翁重鈞（右起）今上午陪同黨主席朱立倫參訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影
國民黨籍立委翁重鈞（右起）今上午陪同黨主席朱立倫參訪嘉義縣朴子配天宮。記者莊祖銘／攝影

嘉義 翁重鈞

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