監委大陣仗調查雲縣府 朱立倫批：辦案不應有雙重標準

監察院派員調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉違法濫墾及占用國有地案，張麗善昨批「這是政治鬥爭，抹黑指控」。國民黨主席朱立倫今南下嘉義朴子配天宮參拜，受訪時表示，尊重調查但呼籲檢警廉辦案，不應有雙重標準。

朱立倫說，對於檢警調廉調查各機關作為，「我們都予以尊重」，但台灣不能有選擇性辦案，更不能有雙重標準。

無論針對張麗善或其他縣市長，朱立倫說，「辦案都應秉公處理」，嚴格遵循相關法令，監察院作為是否過度、渲染或選擇特定時機點，「民眾都看的很清楚」。