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孫大千要桃園人團結：此波疫情最大破口就是指揮中心

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
「桃園西堤傳播鍵」 引發桃園人不滿，更讓桃園、中壢網友筆戰。前立委孫大千在臉書表示，此波本土疫情最大的破口就是指揮中心。圖／取自孫大千臉書
「桃園西堤傳播鍵」 引發桃園人不滿，更讓桃園、中壢網友筆戰。前立委孫大千在臉書表示，此波本土疫情最大的破口就是指揮中心。圖／取自孫大千臉書

疫情延燒，外界聚焦「桃園西堤傳播鍵」 引發桃園人不滿，更讓桃園、中壢網友筆戰。前立委孫大千在臉書表示，此波本土疫情最大的破口就是指揮中心，桃園、中壢、或者是西堤餐廳只不過是受害者而已。「我們桃園人應該要團結抗疫，而不是相互指責」。

孫大千表示，既然台灣要執行決戰邊境的政策，指揮中心為什麼沒有針對落地入境旅客進行立即PCR採檢，確認陰性後才可以進入國門？在過去這段期間，台灣針對入境人士的採檢結果都需要2天的時間，代表入境旅客中仍然有一定比例的染疫人數，指揮中心為什麼沒有在機場進行入境旅客與國內工作人員的嚴格分流措施？

孫大千認為，指揮中心既然沒辦法確定入境旅客一定沒有染疫，為什麼要讓防疫計程車可以同時搭載國內一般民眾？現在要面對的是藉由空氣傳播的Omicron變種病毒，指揮中心為什麼沒有針對防疫旅館的通風設備進行全面的規範，以及展開防疫旅館清消人員的教育和訓練？因為指揮中心的大意和擺爛，卻要由桃園人民來承受出包的後果，「桃園加油！我們一定可以渡過難關」。

桃園 孫大千

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