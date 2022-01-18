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2兆總預算綠只提74刪減案 藍委：完全執政、完全放水

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委曾銘宗（左起）、費鴻泰、賴士葆與陳玉珍上午舉辦記者會，就中央政府總預算，重申嚴格監督把關的立場。記者林澔一／攝影
國民黨立委曾銘宗（左起）、費鴻泰、賴士葆與陳玉珍上午舉辦記者會，就中央政府總預算，重申嚴格監督把關的立場。記者林澔一／攝影

立法院長游錫堃今召集朝野協商111年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團上午舉行記者會，黨團總召費鴻泰表示，高達2.26兆元的總預算，國民黨一定嚴格把關，反觀民進黨只提出74項刪減提案，根本是完全執政、完全放水。

國民黨立委曾銘宗指出，此次預算審查重點包括，強力監督失職首長、支持國防嚴查弊端、抓出網軍節約公帑、守護食安堅持到底、缺電危機政府面對。外交部長吳釗燮任內斷了六個邦交國，特別費應該刪一半，NCC、中選會已淪為民進黨附屬單位，經濟部非核家園政策跳票，都是黨團聚焦項目。

賴士葆指出，核四經過公投後決定不商轉，依照國際會計準則（IFRS），他提案要求台電依程序予報廢，核四2800多億元應從資產拿掉，認列台電的損失，台電3千多億元資產剩下800億元，連一半都不到，照公司法，應召開股東會決定破產或增資，但台電跟經濟部擺爛，拒絕該提案，還說要表決。

曾銘宗提到，高雄市壽山動物園改造經費約5億元，中鋼、台電、中油捐助共2.2億元，其他縣市若有重要生產基地，國營事業是否要比照？另外，政府11億元的政策行銷費用，過去常用在買媒體、網軍上，農委會、司法院所占分別高達1億多元，都是監督重點。

對於國民黨團提出4620件提案，遭民進黨批評是案海杯葛，國民黨團書記長陳玉珍反擊，民進黨60多位立委，只提74案，面對2兆多元預算、46個部會，幾乎沒有提出預算刪減案，有在為人民把關嗎？顯見民進黨立委只服從黨意，沒有跟百姓站在一起。

藍委賴士葆質疑，國民黨很有誠意開放行政部門來協商，理由合理就適度修改，但他們幾乎一毛錢也不給刪，要求直接改主決議，這是哪門子協商？各部會憑藉民進黨多數暴力，表決就贏，幾乎寸土不讓，游錫堃何必唱哭調，說要表決200小時？協商還有意義嗎？

民進黨 國民黨 游錫堃

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